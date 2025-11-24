ଆଜି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି

Advertisement
Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Nov 24, 2025, 07:52 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି  ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନଚରଣ ମାଝି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଅଢ଼େଇ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହେବାକୁ ଯାଉଛି।  ହଠାତ୍‍ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା  ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଜର ଆପତ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଶୁଣାଇପାରିବେ।

ସେହିପରି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।  ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ପରେ ଏହା ଏକ ଆକସ୍ମିକ ବୈଠକ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ନିକଟତର ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ବୈଠକ ଡାକିବା ପଛରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍‍ ବୈଠକ ଡାକି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ  ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଯେପରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଏହିକ୍ରମରେ ଆଜିର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।

ଆଜି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବୈଠକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି
