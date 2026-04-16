Odisha Crime News: କଟକରୁ ଯୁକ୍ତ ତିନି କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ ପରେ ପୁରୀ ହୋଟେଲରେ କୁକର୍ମ କଲେ ୪ ଅଭିଯୁକ୍ତ

Trending Photos
Odisha Crime News: କଟକର ଜଣେ ପ୍ଲସ ଥ୍ରୀ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରୀର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଅପହରଣ ଏବଂ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ଏହି ଅପରାଧର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସୂଚନାନୁସାରେ, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପରିଡା ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ସେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଞ୍ଝାରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଲ୍ୟାଣୀପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା। ତାଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଦିନ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ସହଯୋଗୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରାର୍ ଅଛନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କର ସେହି ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବ ପରିଚୟ ଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ସତ୍ୟବ୍ରତ କଟକରୁ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ତାଙ୍କ ତିନି ଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ପୁରୀ ନେଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଞ୍ଝାରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା। ସେମାନେ ଦୁଇଟି ମୋଟରସାଇକେଲରେ ପୁରୀ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ।
ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଦଳ ଏକ ହୋଟେଲରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ସେଠାରେ ରଖାଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ, ଯୁବତୀ ଜଣକ ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ତିନି ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ହୋଟେଲ ରୁମ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ପରେ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବାବେଳେ, ପୋଲିସ ବାକି ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଏବଂ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜୋରଦାର କରୁଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପରିଡାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି।
