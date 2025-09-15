Odisha Cyclone Update: ବଢିଲା ବାତ୍ୟା ଭୟ! ଲା ନିନା ଦେଖାଇଲାଣି କୋପ...ଓଡ଼ିଶା ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କୋଉଠି କରିବ ହିଟ୍ ?
Odisha Cyclone Update: ଗତ ବର୍ଷ ୨୦୨୪ରେ ଦାନା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ଗଛ ଓପାଡି଼ ଦେଇଥିଲା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଜୀବନକୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଅକ୍ଟୋବର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମନରେ ଏକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଆସିପାରେ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Sep 15, 2025, 08:19 PM IST

Odisha Cyclone Update: ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ଯେ ଏହି ମାସରେ ଅନେକ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା କେବଳ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିନଥିଲା ବରଂ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଥିଲା ୧୯୯୯, ଯାହା ୨୯ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦୀପ ଉପକୂଳରେ ହିଟ୍ କରିଥିଲା। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ୨୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରେ ୭-୮ ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଢେଉ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା।

ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାସହୀନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। କେବଳ ୧୯୯୯ର ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ୨୦୧୩ରେ ଫାଇଲିନ, ୨୦୧୪ରେ ହୁଡ଼ହୁଡ୍, ୨୦୧୮ରେ ତିତଲି ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ବନ୍ୟା, ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ପ୍ରବଳ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ୨୦୨୪ରେ ଦାନା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ଗଛ ଓପାଡି଼ ଦେଇଥିଲା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଜୀବନକୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଅକ୍ଟୋବର ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମନରେ ଏକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଆସିପାରେ।

ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର କଣ ରହିଛି ଅପଡେଟ୍
ତଥାପି, ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। IMD ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାର କୌଣସି ସଙ୍କେତ ନାହିଁ। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅଧିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆରବ ସାଗରରେ ହାରାହାରି ୫ଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରୁ ୩ଟି ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଘଟେ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କିମ୍ବା ଆରବ ସାଗରରେ କୌଣସି ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଲା-ନିନା ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଲା-ନିନା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା କିଛି ପରିମାଣରେ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅନେକ କାରଣ ଦାୟୀ। ସେପଟେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ । ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଷୁବରେଖା ନିକଟସ୍ଥ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅସ୍ଥିରତା। ବାଦଲ ଆଛାଦନ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ୁଛି। 

ତେବେ ଗତ ୨୪ ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଲା ନିନା ସମୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର ସଂଖ୍ୟା ଟିକିଏ ଅଧିକ ଥାଏ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ୧୯୯୯ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ ଏବଂ ୨୦୨୦ ଦଶକର 'ଅମ୍ଫାନ' ମଧ୍ୟ ଲା ନିନା ସମୟରେ ଆସିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ NSO (ଏଲ୍ ନିନୋ ଦକ୍ଷିଣ ଦୋଳନ) ଏବଂ MZO (ମାଡେନ୍-ଜୁଲିଆନ୍ ଦୋଳନ) ଭଳି ସମୁଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଗଠନ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗରରେ MZO ସକ୍ରିୟ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଗଠନ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହୋଇଯାଏ। ମେଘ ଗଠନ, ପବନ ବହିବା, ନିମ୍ନ ଚାପ ଏବଂ ବୃଷ୍ଟିପାତର ଚକ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଗଠନ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଲା ନିନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏହା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଝଡ଼ର ତୀବ୍ରତା ଏବଂ ବାରମ୍ବାରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରାୟତଃ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଖାଡିକୁ ବେଶି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଏ। 

୨ ରୁ ୧୦ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ, ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଉଷ୍ମ ଜଳ ଏବଂ ଋତୁକାଳୀନ ଚାପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅକ୍ଟୋବର ମାସକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅନୁକୂଳ କରିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ମାସ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟ ଏବଂ ଆଶଙ୍କା ଆଣିଥାଏ। 

