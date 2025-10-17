Advertisement
Oct 17, 2025

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା: ସୋମବାର ଦୀପାବଳି ଛୁଟି

ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୀପାବଳି ଛୁଟି ହେବ। ଦୀପାବଳି ଛୁଟି ନେଇ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ପୂର୍ବରୁ ୨୧ ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଭାବେ ସରକାରୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଲେଖାଥିଲା। ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବକୁ  ଘୂଞ୍ଚାଯାଇଛି। ଫଳରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ହେବ।

ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଦୀପାବଳି ପାଳନ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖ ଦିନ ଦୀପାବଳି ଓ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆୟୋଜନ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି।  

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଦୀପାବଳି ନେଇ ଚଳିତ ଥର ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଉପୁଜି ଥିଲା। କିଛି ଲୋକ ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଅକ୍ଟୋବର ୨୧ରେ ଦୀପାବଳି ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ୨୦ ତାରିଖ ଦିନ ଦିନ ଦୀପଦାନ ଏବଂ ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଳିବାକୁ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସରକାର ୨୧ ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତେ ୨୦ ତାରିଖକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। 

