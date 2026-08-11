/Odisha DGP Appointment: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓଡ଼ିଶା DGP ନିଯୁକ୍ତି ମାମଲା,ଜରୁରୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ...

Odisha DGP Appointment: ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଜିପି) ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା (ପିଆଇଏଲ୍)ର ତୁରନ୍ତ ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି।
ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସମ୍ମୁଖରେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ପି. ଚିଦାମ୍ବରମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨୦୦୬ ପ୍ରକାଶ ସିଂହ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରଥମେ ୟୁନିଅନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ (ୟୁପିଏସ୍ସି)କୁ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ପ୍ୟାନେଲ୍ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ ୭ ତାରିଖରେ କେବଳ ଡିଜିପି ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଚାର କରାଯିବ ବୋଲି ୟୁପିଏସ୍ସିର ସୂଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ୟାନେଲ୍ରେ ତିନି ଜଣ ଡିଜିପି ରାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଆଠ ଜଣ ଏଡିଜିପି ରାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ପିଆଇଏଲ୍ ଆହୁରି ଦାବି କରିଛି ଯେ ପ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଏଡିଜିପିଙ୍କୁ ଡିଜିପି ରାଙ୍କରେ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଉଛି। ଯାହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବ।
ଦାଖଲର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସିଜେଆଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁପିଏସ୍ସି ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଗତ। "ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ (UPSC) ଆମର ରାୟ ପାଳନ କରିବ," ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଏକ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ୟାନେଲ ଦାଖଲ କରାଯାଏ, ତେବେ କମିଶନ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ଜରୁରୀ ଶୁଣାଣି ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଶାସନ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।