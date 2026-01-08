OMSA: ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଲେ ଡାକ୍ତର ସଂଘ,ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ସ୍ବାଭାବିକ୍ ହେବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା

OMSA: ବଡ଼ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୂତି ମିଳିଲା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ସଂଘ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଡାକ୍ତର ସଂଘ ଓହରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ (OMSA)ସଭାପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
Trending Photos
OMSA: ବଡ଼ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୂତି ମିଳିଲା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ସଂଘ। ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଡାକ୍ତର ସଂଘ ଓହରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ (OMSA)ସଭାପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ୍ ରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସ୍ବାଭାବିକ୍ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ALSO READ: Labh Drishti Yog 2026: ୧୨ ବର୍ଷ ପରେ ପଡି଼ଛି ଲାଭଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ!ଫିଟିବ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ,ମିଳିବ ଖୁସି ଖବର ସହ...
ALSO READ: Gold Rate Today: ସୁନାରୁପା ଦରରେ ଆଜି ରେକର୍ଡ ହ୍ରାସ, ଭରି ପିଛା କମିଲା...
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି, (OMSA) ଅଧୀନରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରମାନେ ୧୦ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦାବି ଅନୁସାରେ,ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ୯ ଟାରୁ ୧୧ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (OPD) ସେବା ବନ୍ଦ ରଖୁଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ରୋଗୀମାନେ ଘୋର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆଇନ (ESMA) ଲାଗୁ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଡାକ୍ତରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ।
ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ,ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗା(Minister Mukesh Mahaling) OMSA ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପରେ, ସରକାର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ, (OMSA) ଧର୍ମଘଟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। OMSA ସଭାପତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସଂଘ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି । ତେଣୁ ପ୍ରତିବାଦ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦାବିରେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି, ପଦୋନ୍ନତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, ସରକାର ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ବୈଠକରେ,ଅଧିକାରୀମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଓପିଡି, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଲିଙ୍ଗ ଏହି ବୈଠକକୁ ସଫଳ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।