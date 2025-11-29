Advertisement
ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛି ଭାରତୀୟ ମଦ କିନ୍ତୁ ହିସାବ ରଖିନି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ!

ରାଜ୍ୟକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ମଦ ଆସୁଛି। ଚୋରାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଇନ ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ତାହାର ହିସାବ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ମଦ କାରଖାନା ରହିଥିଲେ ବି ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ମଦ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଥିବା ଚାହିଦା କମି ନାହିଁ। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ଅବକାରୀ ରା

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Nov 29, 2025, 08:35 PM IST

ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛି ଭାରତୀୟ ମଦ କିନ୍ତୁ ହିସାବ ରଖିନି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ!

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ମଦ ଆସୁଛି। ଚୋରାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଇନ ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ତାହାର ହିସାବ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ମଦ କାରଖାନା ରହିଥିଲେ ବି ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ମଦ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଥିବା ଚାହିଦା କମି ନାହିଁ। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି।

ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ଅବକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଥିଲେ ଯେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ୯୭୫୩ .୬୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅବକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଗତବର୍ଷଠାରୁ ଏବର୍ଷ ମଦ ଦୋକାନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିଲେ ବି ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହକୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କାରଣ ଗତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟାର୍ଗେଟଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନାରୁ ମିଳିପାରି ନାହିଁ।

ଅପରପକ୍ଷେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅବକାରୀ ରାଜସ୍ୱରୁ ୧୧,୪୨୯ କୋଟି ୭୪ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା । ୨୦୨୦-୨୧ ବର୍ଷରେ ଅବକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ୫୪୦୦କୋଟି ୨୧ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ତେବେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ମଦରୁ ଓଡିଶା ସରକାର କେତେ ରାଜସ୍ୱ ପାଉଛନ୍ତି ତାହାର ହିସାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ । ଓଡିଶାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସତ୍ୱେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଓଡିଶାକୁ ଭାରତ ତିଆରି ବିଦେଶୀ ମଦ ଓ ବିୟର ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।

