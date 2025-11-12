କାଲି ଯାଏ ବାଲିଯାତ୍ରା ବଢ଼ିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଘୋଷଣା

Trending Photos
କଟକର ଐତିହ୍ୟ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏନେଇ ଏକ ପ୍ରେସ ବାର୍ତ୍ତାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂଚୀତ କରିଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, ‘ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଅବଧି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାଲିଯାତ୍ରା ଆଜି ୧୨ ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆସନ୍ତା କାଲି ୧୩ ତାରିଖ ଦିନ ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବ। ବାଲିଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ଓ ଆଗ୍ରହ ତଥା ମେଳାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ କାରବାରକୁ ନଜରରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।’
ଗତ ୫ ତାରିଖ ଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସରରେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମହାନଦୀ ପଠାରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ନୌ ପରମ୍ପରାକୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରାୟ ୬୦ ଏକର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ବିକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲେ। ପରିଦର୍ଶକମାନେ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ବଖାଣିଥିଲେ।
ସବୁବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ଏହି ମେଳା ୭ ଦିନିଆ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ଦେଖି ଏହି ଯାତା ସମୟକୁ ବଢ଼ାି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଫଳରେ ୧୨ ତାରିଖ ବଦଳରେ ୧୩ ତାରିଖ ଦିନ ଅନ୍ତ ହେବ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯାତ୍ରାର ଅବଧି ବଢ଼ାଯାଇଥିଲା।