Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3060001
Zee OdishaOdisha TrendingPUCC: ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅବଧି ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି, ସବୁଜ ଷ୍ଟିକର ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ

PUCC: ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅବଧି ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି, ସବୁଜ ଷ୍ଟିକର ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ

ଓଡ଼ିଶାର ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ  ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା 'ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍'  ହାସଲ କରିବାର ସମୟସୀମାକୁ ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Dec 31, 2025, 10:23 PM IST

  • ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୧ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ "ନୋ ପିୟୁସିସି, ନୋ ପେଟ୍ରୋଲ" (ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିବ ନାହିଁ) ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ୨୦୨୬ ଫେବୃଆରୀ ୧ ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।

Trending Photos

PUCC: ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅବଧି ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି, ସବୁଜ ଷ୍ଟିକର ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ  ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା 'ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍'  ହାସଲ କରିବାର ସମୟସୀମାକୁ ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଯେପରି ଲୋକମାନେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ହଇରାଣ ନହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଡେଡଲାଇନ୍ ବଢ଼ାଯାଇଛି।

ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନେ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆରଟିଓ   ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସବୁଜ ଷ୍ଟିକର୍    ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଷ୍ଟିକର୍ ଲଗାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।

Add Zee News as a Preferred Source

ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୧ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ "ନୋ ପିୟୁସିସି, ନୋ ପେଟ୍ରୋଲ" (ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିବ ନାହିଁ) ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ୨୦୨୬ ଫେବୃଆରୀ ୧ ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।

  ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜରିମାନାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ିର ପିୟୁସିସି ସମେତ ଆରସି , ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ବୀମା  ଆଦି କାଗଜପତ୍ର ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

PUCC
PUCC: ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅବଧି ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି, ସବୁଜ ଷ୍ଟିକର ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ
e kyc
E KYC- ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର: ଇ-କେଓ୍ୱାଇସି ଅବଧି ଆଉ ୨ ମାସ ବଢ଼ିଲା
vigilance raid
ଆଉଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଧରାପଡ଼ିଲେ, ୩ ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ଆଉ କିଛିଘଣ୍ଟା ପରେ ନୂଆବର୍ଷ...ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ହେଲା ମହାନଗର ନିଗମ ଓ
Arabinda Padhee IAS
SJTA ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପଦୋନ୍ନତି, ବଦଳିବେ କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ?