Odisha Flood: ପୁଣି ବନ୍ୟା!ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ବୈତରଣୀ, ଜଳକା ଓ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ସହ...

Odisha Floods: ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ନଦୀ ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଳରେ କେନ୍ଦୁଝର,ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।ଆନନ୍ଦପୁରରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରର ବସ୍ତା ବ୍ଲକର ମଥାନୀରେ ଜଳକା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଆହୁରି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ, ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୁର୍ବଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ନଦୀକୂଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଡା, ଚମ୍ପୁଆ ଏବଂ ଆନନ୍ଦପୁର ଦେଇ ବୈତରଣୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆନନ୍ଦପୁର ରିଙ୍ଗ ବନ୍ଧରେ ଏକ ଫାଟ ଦେଇ ପାଣି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ସୁନା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ପରେ ଯୋଡା ପୌରପାଳିକାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଇଛି। ନଦୀକୂଳ ବଜାର, ମହିଳା କଲେଜ ଏବଂ ବାଚୁ ହଲ୍ଟିଂ ନିକଟ ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପହଞ୍ଚିଛି। ବଡ଼ବିଲର ଅନେକ ୱାର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଜମି ପଶି ଯାଇଛି। ଭଦ୍ରାସାହି ରାସ୍ତାର ସେରେଣ୍ଡା ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛି ଏବଂ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି।
ସେପଟେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ, ବିଶେଷକରି ବାରିପଦାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେଉଛି। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ୱାର୍ଡ ୭ ଏବଂ ୮ ରେ ନଦୀକୂଳ ପକେଟ ସମେତ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ରସଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ, ସାରୁମୁଳାରେ ସେତୁ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ଚାରି ଫୁଟ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି। ବାରିପଦା-ଅମର୍ଦ୍ଦା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିର କାଳିଆଆମି ସେତୁ ଉପରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ପ୍ରବଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଯାହା ଆହୁରି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କାକୁ ବଢାଇ ଦେଇଛି।
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ୍ ରହିଛି। ସକାଳ ୬ଟାରେ ମଥାନିରେ ଜଳକା ନଦୀ ୭.୮୪ ମିଟରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ଯାହା ଏହାର ୬.୫୦ ମିଟର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଥିଲା। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଲେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଲେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକର ୧୭ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ ୯୦ଟି ଗ୍ରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି, ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଧାହଂସ,ବାହାରଦା, ନାଟାକଟା, ବ୍ରହ୍ମନ୍ଧା, ମଥାନି ଏବଂ ବରୁଙ୍ଗାଡିଆରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଯାଇପାରେ।
ବୈତରଣୀ, ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ଏବଂ ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତଳିଆ ଏବଂ ନଦୀକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ,ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି ନଦୀ ର ଜଳ ସ୍ଥର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ତେବେ, ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ୍ ରହିବ। ଭଦ୍ରକ ସତର୍କ ସଙ୍କେତ ଟପି ବିପଦ ସଂକେତ ମୁହାଁ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ । ରାଜଘାଟଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ ୧୭ ଫୁଟ୍ ରହିଛି।