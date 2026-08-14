Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Flood: ପୁଣି ବନ୍ୟା!ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ବୈତରଣୀ, ଜଳକା ଓ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ସହ...

Odisha Floods: ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ନଦୀ ଫୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଳରେ କେନ୍ଦୁଝର,ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 14, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 12:01 PM IST
Odisha Flood: ପୁଣି ବନ୍ୟା!ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ବୈତରଣୀ, ଜଳକା ଓ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ସହ...
Image Credit: ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ବୈତରଣୀ, ଜଳକା ଓ ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ସହ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା! ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢିଲେ ତେଲ ରେଟ୍
2
3
4
5