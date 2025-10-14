Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2961923
Zee OdishaOdisha Trending

ସମୁଦ୍ରକୁ ବିକାଶର ଉତ୍ସ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଓଡ଼ିଶା: ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଓ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ

ବିଶାଳ ଉପକୂଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଏଣିକ ସମୁଦ୍ରକୁ ବିକାଶର ଉତ୍ସ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ଏହିକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ଥାୟୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ବିକାଶର ହବ୍ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରୋଡମ୍ୟାପକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଯାଇଛି। ଆଜି ମୁଖ୍

Edited By:  Zee Odisha Desk|Last Updated: Oct 14, 2025, 10:17 PM IST

Trending Photos

ସମୁଦ୍ରକୁ ବିକାଶର ଉତ୍ସ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଓଡ଼ିଶା: ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଓ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ

ଭାରତ ସାମୁଦ୍ରିକ ସପ୍ତାହ ୨୦୨୫ ରେ ରାଜ୍ୟ ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଶାଳ ଉପକୂଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଏଣିକ ସମୁଦ୍ରକୁ ବିକାଶର ଉତ୍ସ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ଏହିକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ଥାୟୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ବିକାଶର ହବ୍ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରୋଡମ୍ୟାପକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଯାଇଛି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସାମୁଦ୍ରିକ ବିକାଶ ବୋର୍ଡର ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାିଛି। ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ରପ୍ତାନୀ, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ, ଜାହାଜ ମରାମତି , ରିସାଇକ୍ଲିଂ, କ୍ୟାପ୍ଟିଭ୍ ଜେଟି ବିକାଶ, ବନ୍ଦର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଏହାର ଉତ୍ଥାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ।

 

Add Zee News as a Preferred Source

ଭାରତ ସାମୁଦ୍ରିକ ସପ୍ତାହ- ୨୦୨୫ ରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଅଂଶୀଦାର ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାବେଳେ, ବୋର୍ଡ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଆଇ. ଏମ୍. ଡବ୍ଲ୍ୟୁ. ୨୦୨୫ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜାହାଜ ନିୟମ, ୨୦୨୫ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳ ପରିବହନ ପାଇଁ ନିୟାମକ ସମର୍ଥନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ପର‌୍ୟ୍ୟଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦର ସଂଘ (ଆଇ. ପି. ଏ.), ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ (ପି. ପି. ଏ.), ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦର ରେଳ ଏବଂ ରୋପୱେ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ (ଆଇ. ପି. ଆର. ସି. ଏଲ.) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ (ଆଇ. ଡବ୍ଲ୍ୟୁ. ଏ. ଆଇ.) ସହିତ ରଣନୈତିକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ ଓ

ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗ ନୌ-ବାଣିଜ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧୁନିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସାମୁଦ୍ରିକ ଯାତ୍ରାକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ଏକ କଫି ଟେବୁଲ୍ ବୁକ୍, ସମନ୍ୱିତ ସାମୁଦ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରି ଓଡ଼ିଶା ସାମୁଦ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯୋଜନା (ଓଏମପିପି) ଉପରେ ଏକ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ଓ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଆହୁଜା ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସମୃଦ୍ଧ ସାମୁଦ୍ରିକ ଇତିହାସ ଏବଂ ୪୮୦ କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଉପକୂଳ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଜାତୀୟ ଏବଂ ବୈଶ୍ୱିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ନେତା ହେବା ପାଇଁ ରଣନୈତିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ସମାବେଶୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଐତିହାସିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ପରିଚାଳିତ ପଦକ୍ଷେପର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।
ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲୁଥିବା ଏବଂ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପର କାର‌୍ୟ୍ୟକାରିତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ମିଶନ ମୋଡରେ କାର‌୍ୟ୍ୟ କରିବାକୁ ବୋର୍ଡ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha
ସମୁଦ୍ରକୁ ବିକାଶର ଉତ୍ସ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଓଡ଼ିଶା: ସବୁଜ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଓ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣକୁ ଗୁରୁତ
Odisha Urban Development
ଓଡ଼ିଶାରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ଏବଂ ଯାତାୟାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା କରିବ ଏଡିବି
top 10 news today
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ ହେବ ମୋବାଇଲ, e-KYC କରିନଥିଲେ ମିଳିବନି ରାସନ ଚାଉଳ, ୧୦ ବଡ ଖବର
India Cricket Schedule
ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆହୁରି ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ନଭେମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ୍ ଆକ୍ସନ
Singer Maithili
ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟୀକା ମୈଥିଳୀ ଠାକୁର୍...