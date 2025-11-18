Advertisement
 ନୂଆପଡାର ଜନମତରୁ ଜନତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଓ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆସ୍ଥାର ନମୁନା। ଏହିଭଳି ଆକାଂକ୍ଷା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବା, ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ତୃଣମୂଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ।

Reported By:  Zee Odisha Desk|Last Updated: Nov 18, 2025, 04:50 PM IST
  • ୫୨୪ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୬ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୬ରୁ ଅଧିକଥର ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଟକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୩୪ ଥର ଗସ୍ତ କରିଥିବାବେଳେ,  କେନ୍ଦୁଝରକୁ ୩୨ଥର, ପୁରୀକୁ ୨୭ଥର, ସମ୍ବଲପୁରକୁ ୮ଥର, ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ୭ଥର ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ୬ଥର ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର:  ନୂଆପଡାର ଜନମତରୁ ଜନତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଓ ସରକାରୀ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ଆଶା ଓ ଆସ୍ଥାର ନମୁନା। ଏହିଭଳି ଆକାଂକ୍ଷା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବା, ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ତୃଣମୂଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏଥିଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିଲାଗି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏପରିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ମାପିବା ଲାଗି ଏସବୁ ମାପଦଣ୍ଡ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।  ଜିଲ୍ଲାରେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ସହଜ କରିବା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 

ପୂର୍ବରୁ ୨୪ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସରକାର ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝି। ନିଜ ସରକାରର ୫୨୪ ଦିନର ହିସାବ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏ ସରକାର କେବଳ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବୁଝାମଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ତାହା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ସେଥିନେଇ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ଦର୍ଶାନ୍ତି। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ଏ ସରକାର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏଣୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ କିପରି ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ ସେଥିନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗତ୧ ବର୍ଷ ଭିତରେ ୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର  ପ୍ରକଳ୍ପ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁଣି ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ  ସମସ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଲାଗି ଆଗକୁ ଆସିବା ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋହନ।   

ବ୍ୟବସାୟକୁ ସହଜ କରିବା ଲାଗି ପୁରୁଣା ଆଇନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ରହିଛ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିରେ ୨୩ଟି ଆଇନ ଉପରେ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ଆଇନର ସଂଶୋଧନ ହୋଇଛି।    ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି। ଅଧ୍ୟାଦେଶ ବଳରେ କିଛି ଆଇନକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିଛୁ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିଛୁ।

ସରକାର ସବୁ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ରୂପାୟନ କଥା। ଏଥିଲାଗି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି ପ୍ରକଳ୍ପର ରୂପାୟନ କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।

