IAS Anu Garg Biography: ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଜଣା କଥା...ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

IAS Anu Garg Biography: ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିସାରିଛି। ୧୯୯୧ ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ୨୪ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ରେ ରାଜ୍ୟର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଏବଂ ଏହି ପଦବୀରେ ଥିବା ମୋଟ ୪୭ତମ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବେ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁ ଗର୍ଗ।
ଅନୁ ଗର୍ଗ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଜଳସମ୍ପଦ ପରିଚାଳନା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ସେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର-ସହ-ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ (ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ)ର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିକାଶ କମିଶନର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସଫଳତାର କାହାଣୀ ସମର୍ପଣ, ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଆସନ୍ତୁ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା - ତାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ଶିକ୍ଷା, କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ସଫଳତା ବିଷୟରେ କିଛି ଅଜଣା କଥା ଜାଣିବା...
ଆଇଏଏସ୍ ଅନୁ ଗର୍ଗ କିଏ: ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଜନ୍ମ ୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୧୯୬୯ରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ୧୯୯୧ ବ୍ୟାଚର ଜଣେ IAS ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡରର, ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ। ଅନୁ ଗର୍ଗ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମଚାରୀ ଯିଏ ତାଙ୍କର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଭୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ବିଦାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ, ଯିଏ ଡିସେମ୍ବର ୩୧, ୨୦୨୫ରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ଗର୍ଗ ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ଦିଗରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
IAS ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଶିକ୍ଷା: ଅନୁ ଗର୍ଗ କେତେ ଶିକ୍ଷିତ? ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବିବିଧ ଏବଂ ଉଚ୍ଚମାନର, ଯାହା ତାଙ୍କ ବହୁମୁଖୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ:
ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଲେଡି ଶ୍ରୀ ରାମ କଲେଜରୁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ (BA)।
ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ (MA)।
ଆମେରିକାର ଜନସ୍ ହପକିନ୍ସ ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥରୁ ଜନସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ (MPH), ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଉତ୍କର୍ଷ ପାଇଁ ଜନ୍ ସି. ହ୍ୟୁମ୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ।
ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନ୍ୟାସନାଲ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ (LBSNAA) ରେ ୧୯୯୧-୧୯୯୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ତାଲିମ।
ସେ ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପାରଙ୍ଗମ, ତାଙ୍କର ବହୁଭାଷୀ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି।
IAS ଅନୁ ଗର୍ଗ କ୍ୟାରିୟରର ମୁଖ୍ୟ କଥା:
ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ତୃଣମୂଳସ୍ତରରୁ ଶୀର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୯୯୩ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ। ସେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ:
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଦବୀ: ୧୯୯୩ ମସିହାରେ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଉପ-ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତା’ପରେ ବରଗଡ଼ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍। କଳାହାଣ୍ଡି ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ।
ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳସମ୍ପଦ, ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ, ଶ୍ରମ ଏବଂ ESI, ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗରେ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ। 'ମିଶନ ଶକ୍ତି'ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ - ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସଶକ୍ତ କରିଥାଏ।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (PMO) ରେ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ (2012-2015), ବୟନଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ (2015-2017), ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଭରେଜ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସଫଳତା: 2022ରେ IAS ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍କେଲ୍ (ସ୍ତର 17) କୁ ପଦୋନ୍ନତି। 2023 ରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିକାଶ କମିଶନର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ - ଓଡ଼ିଶା ଅମଲାତନ୍ତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ।
ପ୍ରଭାବ: ସେ ପୋଷଣ, ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ସହଜତାରେ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳସମ୍ପଦ ଏବଂ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ।
ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅରୁ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ନିମ୍ନଲିଖିତ:
UPSC ସଫଳତା: ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ପାଠପଢ଼ା ପରେ, ସେ UPSC ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1991 ବ୍ୟାଚରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ।
ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ: ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପଦବୀକୁ ଉଠିଥିଲେ। ଜନ୍ସ ହପକିନ୍ସରେ ଏକ MPH ଏବଂ ଏକ ପୁରସ୍କାର ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ନେଇଗଲା।
ପ୍ରଭାବ: "ମିଶନ ଶକ୍ତି" ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ହୋଇ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି।
ପ୍ରେରଣା: ଅନୁ ଗର୍ଗ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସମର୍ପଣ ସହିତ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ।
