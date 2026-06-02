Nutrition Support: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କୁପୋଷଣ ମୁକ୍ତ ଚିନ୍ତା, ୩୫,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ହେବେ ଉପକୃତ

Nutrition Support: ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଏକ କୁପୋଷଣମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ମିଶନ ମୋଡ୍‌ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସାରା କୁପୋଷଣଗ୍ରସ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରିବାରେ ବିଭାଗର ସକ୍ରିୟ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Jun 02, 2026, 07:31 PM IST

Nutrition Support: ଓଡ଼ିଶାକୁ କୁପୋଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର  ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ଟି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଜଳଖିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧିକରି ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ଓଜନର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ ଓଜନର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ମୂଲ୍ୟ ଦର ୮ ରୁ ୧୨ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଂଶୋଧନ ସହିତ, ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିଦିନ ୧୮ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ସହାୟତା ପାଇବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସାରା ପ୍ରାୟ ୩୫ ହଜାର ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ଓଜନର ପିଲା ଉପକୃତ ହେବେ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ପୁଷ୍ଟିକର ପ୍ୟାକେଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବଳରୁ ୧୨୬.୮୩ କୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାଦାନ ଅଧୀନରେ ୨୪ ପଇସା ମୂଲ୍ୟର ପୁଷ୍ଟିକର ସହାୟତା ପାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ୩.୫୬ ପାଇବେ।

ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟାପକ ପୁଷ୍ଟିକର ମିଶନର ଅଂଶ ଭାବରେ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଶୁ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଏକହଜାର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ପୁସ୍ତିକା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୁସ୍ତିକା ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରେ - ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ୨୭୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ - ଜନ୍ମ ପରେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।

ଏହି ଅବସରରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ପୁସ୍ତିକା ମାଧ୍ୟମରେ ମା'ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସଚେତନତା ପ୍ରସବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜଟିଳତା ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏବଂ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଫଳାଫଳକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ପ୍ରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର କୁପୋଷଣ ଦୂର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେବ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଏକ କୁପୋଷଣମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ମିଶନ ମୋଡ୍‌ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସାରା କୁପୋଷଣଗ୍ରସ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରିବାରେ ବିଭାଗର ସକ୍ରିୟ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।

