Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2941239
Zee OdishaOdisha Trending

ବଢ଼ିଲା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ: ଏଣିକି ୧୦ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବେ କର୍ମଚାରୀ, ଅଧିକ ହେଲେ ଓଭର ଟାଇମ

ଏଣିକି ରାଜ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କୌଣସି  ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଦୋକାନ, କାରଖାନା ବା ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦିନକୁ ୧୦ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବେ। ଏହା ଉପରକୁ ଯଦି କୌଣସି ସଂସ୍ଥା କାମ କରାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ଓଭର ଟାଇମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପୁଣି ତ୍ରୈମାସିକ ଓଭର ଟାଇମ କାର୍

Written By  Harihar Panda|Last Updated: Sep 29, 2025, 02:28 PM IST
  • ରାଜ୍ୟରେ  ନିବେଶ ଓ ଶ୍ରମିକ ନୀତିକୁ କୋହଳ କରିବାକୁ ଯାଇ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଦୋକାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଇନ, ୧୯୫୬ ରେ ସଂଶୋଧନରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏଣିକି ଶିଳ୍ପ ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା ଅଥବା କୌଣସି ଦୋକାନ ଚାହିଲେ ୨୪ ଘଣ୍ଟ ନିଜ ସଂସ୍ଥା ଖୋଲା ରଖିପାରିବେ, ୧୦ ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ନିଜର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇପାରିବେ ଏବଂ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହମତି ଅନୁସାରେ ରାତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇପାରିବେ। 

Trending Photos

ବଢ଼ିଲା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ: ଏଣିକି ୧୦ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବେ କର୍ମଚାରୀ, ଅଧିକ ହେଲେ ଓଭର ଟାଇମ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏଣିକି ରାଜ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କୌଣସି  ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଦୋକାନ, କାରଖାନା ବା ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦିନକୁ ୧୦ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବେ। ଏହା ଉପରକୁ ଯଦି କୌଣସି ସଂସ୍ଥା କାମ କରାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ଓଭର ଟାଇମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପୁଣି ତ୍ରୈମାସିକ ଓଭର ଟାଇମ କାର୍ଯ୍ୟସୀମା ୧୪୪ ଘଣ୍ଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜି  ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କ୍ୟାବିନେଟ୍‍ ଏହି ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି।

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଦୋକାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣି ଏପରି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଓଡିଶା ଦୋକାନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଇନ, ୧୯୫୬ର ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀ ୨୦ କିମ୍ୱା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ       କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ଦୋକାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ।  ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ବିଶେଷରେ ଓଡିଆ ସାଇନ ବୋର୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ପୂର୍ବରୁ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦୈନିକ କାମ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ୯ ଘଣ୍ଟା ରହିଥିଲା। ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଏହାକୁ ୮ରୁ ୯ ଘଣ୍ଟାକୁ ବଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ତାହାକୁ ୧୦ ଘଣ୍ଟାକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟପାଳି ଅତି କମରେ ଅଧଘଣ୍ଟାର ବ୍ୟବଧାନ ବିନା ନିରନ୍ତର ୬ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ହେବନାହିଁ ।

Add Zee News as a Preferred Source

କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କୌଣସି ଦିନରେ ୧୦ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ କିମ୍ୱା କୌଣସି ସପ୍ତାହରେ ୪୮ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ, ସେ ଏପରି ଓଭରଟାଇମ କାର୍ଯ୍ୟ ବାବଦକୁ ସାଧାରଣ ମଜୁରି ହାରର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ମଜୁରି ପାଇବାକୁ ହକଦାର ହେବେ ।

ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକ ଦିନରାତି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ବର୍ଷକୁ ୩୬୫ ଦିନ ଖୋଲା ରହି ପାରିବ । ରାତିରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟିବ । ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଲିଖିତ ସମ୍ମତିରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିସୂଚିତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ରାତ୍ରିରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଏହି ସଂସ୍କାର ଗୁଡିକ ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ, କାରଖାନା ଗୁଡିକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଏହା ଅଧିକ ଓଭର ଟାଇମ କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ରୋଜଗାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମୁକ୍ତି ବା    ଡି-ରେଗୁଲେସନ ପଦକ୍ଷେପର ପ୍ରାଥମିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏହି ଅନୁମୋଦିତ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡିକ ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ଦ୍ରୁତ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ପାଇଁ ଅନୁକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା କି ଆମକୁ ବିକଶିତ ଓଡିଶା ଓ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା କରିଛନ୍ତି।

About the Author
author img
Harihar Panda

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Sailesh Chandra
Sailesh Chandra: କିଏ ଏହି ଶୈଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ର, ଯିଏ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ନୂଆ ସିଇଓ ଭାବେ ହେଲେ ନିଯୁକ୍ତ
today Gold price
Gold Rate: ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ ସୁନା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଭରି ପିଛା ଏତିକି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି
Sahara Property
Sahara Property: ସାହାରା ମୁଖ୍ୟ ପତ୍ନୀ ସପନା ରାୟଙ୍କୁ ଘର ଖାଲି କରିବାକୁ ସମନ ଜାରି
Budha chalan
Budha Chalan 2025: ଅକ୍ଟୋବର ୨ରେ ଉଦୟ ହେବେ ବୁଧ, ୫ ରାଶି ହେବେ ମାଲାମାଲ
mohsin naqvi
ନକଭିଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିପାରେ ଟ୍ରଫି ନେବା ମାମଲା, ବିସିସିଆଇ ନେଇପାରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ
;