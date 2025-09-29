ପଞ୍ଚାୟତରେ ଖୋଲିବ ନୂଆ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ, ସରକାର ଦେବେ ୫ କୋଟି

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲିବା ଲାଗି ସରକାର ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁତାବକ ୫ ବର୍ଷରେ ୨୨୦୦ଟି ମଡେଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଶିକ୍ଷାଧିକାର ଆଇନ, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ଏହି ଯୋଜନା। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସିବିଏସ୍ଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲିଥିଲେ।
ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ ଏ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏହା ତିନି ବର୍ଷ ଯାଏ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ମୋଟ ୧୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଆନୁମାନିକ ଖର୍ଚ ପ୍ରାୟ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ପ୍ରକୃତ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ନାଁ ଗୋଦାବରୀଶ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରଖାଯାଇଛି।
ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଅଭିନବ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୁଦାୟର ସକ୍ରିୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ, ଏହି ଯୋଜନା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସମାନ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଛାତ୍ର ସମୁଦାୟର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ୨୦୨୦ ଏବଂ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏହା ସହ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବ।