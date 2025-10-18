Diwali 2025: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା,ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏଥର ଦୀପାବଳିରେ ମିଳିବ ଏତିକି ଦିନ ଛୁଟି

Diwali 2025: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏ-ଥର ଦୀପାବଳିରେ ମିଳିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୨ ଦିନ ଛୁଟି।
Trending Photos
Diwali 2025: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏ-ଥର ଦୀପାବଳିରେ ମିଳିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୨ ଦିନ ଛୁଟି। ପୂର୍ବରୁ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ୨୧ ତାରିଖରେ ଅତିରିକ୍ତ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ, ଏହି ଛୁଟିଟି ବଳବର୍ତ୍ତର ରହିବ। ହେଲେ ୨୧ ତାରିଖ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ହେଲେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଖୋଲା ରହିବ। ରାଜ୍ୟର କେବଳ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡି ବାକି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ହେଲେ, ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାରର ହଲି-ଡେ ଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ALSO READ: Weekly Special Horoscope: ୧୨ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଅକ୍ଟବୋରର ଶେଷ ସପ୍ତାହ,ପଢନ୍ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ରାଶିଫଳ
ALSO READ: Gold Rate Today:ବଡ଼ ଖବର;ଧନତେରାସ୍ ରେ ସୁନ-ରୂପା ଦରରେ ରେକର୍ଡ ହ୍ରାସ,ଆଜି ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ କୁ...