Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2966935
Zee OdishaOdisha Trending

Diwali 2025: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା,ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏଥର ଦୀପାବଳିରେ ମିଳିବ ଏତିକି ଦିନ ଛୁଟି

Diwali 2025: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏ-ଥର ଦୀପାବଳିରେ ମିଳିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୨ ଦିନ ଛୁଟି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Oct 18, 2025, 02:22 PM IST

Trending Photos

Diwali 2025: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା,ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏଥର ଦୀପାବଳିରେ ମିଳିବ ଏତିକି ଦିନ ଛୁଟି

Diwali 2025: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏ-ଥର ଦୀପାବଳିରେ ମିଳିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୨ ଦିନ ଛୁଟି। ପୂର୍ବରୁ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ  ଆସନ୍ତା ୨୧ ତାରିଖରେ ଅତିରିକ୍ତ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ, ଏହି ଛୁଟିଟି ବଳବର୍ତ୍ତର ରହିବ। ହେଲେ ୨୧ ତାରିଖ ଦିନ  ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ହେଲେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଖୋଲା ରହିବ।  ରାଜ୍ୟର କେବଳ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡି ବାକି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ହେଲେ, ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାରର ହଲି-ଡେ ଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।  

ALSO READ: Weekly Special Horoscope: ୧୨ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଅକ୍ଟବୋରର ଶେଷ ସପ୍ତାହ,ପଢନ୍ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ରାଶିଫଳ

ALSO READ: Gold Rate Today:ବଡ଼ ଖବର;ଧନତେରାସ୍ ରେ ସୁନ-ରୂପା ଦରରେ ରେକର୍ଡ ହ୍ରାସ,ଆଜି ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ କୁ...

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀକୁ ୨୦ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ,ରାୟ ଶୁଣାଇଲେ...
train fire
Train Fire: ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରିବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ...
Nuapada By Election
Nuapada By Election: ନୂଆପଡା ଉପ ନିର୍ବାଚନ,ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ
top 10 news today
Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର
Pakistan
ଯୁଦ୍ଧବିରତି ବୃଦ୍ଧି ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ବର୍ବରତା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ କଲା ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍