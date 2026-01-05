Election Literacy Club: ସ୍କୁଲ୍‍ ଓ କଲେଜରେ ଖୋଲିବ ଇଲେକ୍ସନ କ୍ଲବ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କିଶୋର ବୟସରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରମ୍ପରା ସହ ପରିଚିତ କରାଇବା ପାଇଁ ସ୍କୁଳ୍ ଓ କଲେଜରେ ଖୋଲିବ ନିର୍ବାଚନ ସାକ୍ଷରତା କ୍ଲବ। ନବମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କ୍ଲବ୍ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିବ। ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ପରମ୍ପରା ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ। ଏପରିକି ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଫଳରେ ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସେମାନେ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି।
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଲବଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିଲାଗି ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷାଗତ ପରିବେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜଣେ ଅଧିକ ସଚେତନ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଭୋଟର ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଏହି ଫ୍ଲାଗଶିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା 'ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଭୋଟର୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଭାବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିନରେ ଦୁଇପ୍ରକାର ନିର୍ବାଚନ ସାକ୍ଷରତା କ୍ଲବ ଖୋଲାଯିବ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ ଭୋଟର କ୍ଲବ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ନୂତନ ଭୋଟର କ୍ଲବ। ଭବିଷ୍ୟତ ଭୋଟର କ୍ଲବରେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ବୟସ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବା ପାଇଁ ନବମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଦସ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ।
ସେହିପରି ନୂତନ ଭୋଟର କ୍ଲବରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ସେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷରତା ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଠଶାଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହି କ୍ଲବଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟର ପଞ୍ଜିକରଣ, ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନର ଭୂମିକା ବୁଝାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମକ୍ ଭୋଟିଂ (ନକଲି ଭୋଟଦାନ), ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ଲାଗି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ନିର୍ବାଚନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ (ଡିବେଟ୍), ପ୍ରବନ୍ଧ ଲିଖନ, ପୋଷ୍ଟର୍ ତିଆରି ଏବଂ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗୀତା ଆୟୋଜନକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ କ୍ଲବ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ସଚେତନତା, ସାମାଜିକ ଯୋଗୋଯୋଗ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଛି।