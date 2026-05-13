Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 13, 2026, 07:53 PM IST

Ratha Yatra 2026: ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ

Ratha Yatra 2026: ଜୁଲାଇ ୧୬ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ, ବୁଧବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ କମିଶନର-କମ୍-ସଚିବ ଅଶ୍ୱତୀ ଏସ୍. ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଦୁଇଜଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହୋତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ରୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆସିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ସମୀକ୍ଷା ସମୟରେ, କମିଶନର-କମ୍-ସଚିବ ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ କୋଠାର ଚାଲିଥିବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜୁନ୍ ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକଳ୍ପ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ମହୋତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇପାରିବ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପୁରୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ TRIAGE ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଠଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ସମୟରେ ୨୩୭ ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତିରେ ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜନ ଏବଂ ନ୍ୟୁରୋ-ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଭଳି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।

ପୂର୍ବରୁ ଆରଡିସିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ରଥଯାତ୍ରା ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକରେ ପୁରୀରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ସମୀକ୍ଷା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହୋତ୍ସବ ସମୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଦକ୍ଷ ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ସମାବେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାର୍ଷିକ ରଥଯାତ୍ରାର ସୁଗମ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

