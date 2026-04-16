Transfer Policy For OAS Ans ORS: ଓଏଏସ୍ ଏବଂ ଓଆରଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ନେଇ କଠୋର ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

Transfer Policy For OAS Ans ORS:
Transfer Policy For OAS Ans ORS: ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (OAS) ଗ୍ରୁପ-A (ଜୁନିୟର ଶାଖା) ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ସେବା (ORS) ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ନୂତନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଛି। ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଆସିଛି।
ଏହି ନୀତି ମନମୁଖୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ଦୂର କରିବା, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପୋଷ୍ଟିଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃତ୍ତିଗତ ସଚ୍ଚୋଟତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେବଳ ଏପ୍ରିଲ ୧୫ ରୁ ଜୁନ୍ ୧୫ ମଧ୍ୟରେ କରାଯିବ। ଏହି ୱିଣ୍ଡୋ ବାହାରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।
ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେସନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ତିନି ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ରହିବ, ଯଦିଓ ଏହା ପ୍ରଶାସନିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ କିମ୍ବା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇପାରେ। ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ନୀତିଟି କଠୋର ସମୟସୀମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଆଦେଶର ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ରିଲିଭ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ; ଏପରି ନ ହେଲେ, ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ରିଲିଭ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ତା'ପରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ପୋଷ୍ଟିଂରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଭୌଗୋଳିକ କଟକଣା ପ୍ରଚଳନ। କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର କ୍ୟାରିଅର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛଅ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କିମ୍ବା ମୋଟ ଦଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ସେବା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗୃହ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି, କେବଳ ଅବସର ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମିତ ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ନୀତିଟି ବିଶେଷ ବର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରେ। ୪୦ ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଅନୁରୋଧକୁ ସହାନୁଭୂତି ପୂର୍ବକ ବିଚାର କରାଯିବ। ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ, ସରକାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପୋଷ୍ଟିଂ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯଦିଓ ଏହାକୁ ଅଧିକାର ଭାବରେ ଦାବି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
KBK (କଳାହାଣ୍ଡି-ବଲାଙ୍ଗୀର-କୋରାପୁଟ) ଅଞ୍ଚଳରେ ସେବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ତିନି ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ସୁପାରିଶ ଲୋଡିବାରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଅନୁରୋଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ, ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଛଅ ବର୍ଷ ସେବା ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନୂତନ ନୀତି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ଏବଂ OAS ଏବଂ ORS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ବାତିଲ କରିଛି।
