Odisha Government Jobs: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭାଗରେ ଅମାନିଆ ବରିଷ୍ଠ: ଖାଲି ପଦବୀ ନେଇ ତଥ୍ୟ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀ

Jan 14, 2026, 08:31 PM IST
  ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗରେ ପୁଲିସ ଏସ୍‍ଆଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜେଲ ଓ୍ୱାର୍ଡେନ, ହାଇକୋର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏହାସହ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗରେ ମଧ୍‍ୟ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏଥିନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବରେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନ ଯୋଗ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ବିଶେଷକରି ତାଙ୍କରି ହେପାଜତରେ ଥିବା ଗୃହ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ପୋର୍ଟାଲ୍‍ରେ ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ କରୁ ନାହାନ୍ତି କି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏକ ତାଗିଦ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଗୃହ ବିଭାଗ।

ଅତି ଜରୁରୀ ବୋଲି ଏହି ଚିଠଠିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୩ ତାରିଖରେ ବିଭାଗ  ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଲିଥିବା ପଦବୀ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ ଏ ଚିଡିର ଉତ୍ତର ମିଳି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆସନ୍ତା କାଲି ୧୫ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏ ବାବଦରେ ତଥ୍ୟ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୃହ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ।   

ଶ୍ରୀ ଦାସ ଏହି ଚିଠିକୁ ପୁଲି ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, କାରାଗାର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନିଗମର ସିଏମଡି, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର, ଓଡ଼ିଶା ଜୁଡିସିଆଲ ଏକାଡେମୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍‌ର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଏହି ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି।

ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଖାଲି ପଦବୀ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଏବଂ ବିନା ବିଳମ୍ବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ୧୫ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬, ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଚିବଙ୍କ ବୈଠକରେ ଏହି ବିଷୟର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ।

ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮, ୨୦୨୫ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୩, ୨୦୨୫ରେ ବିଭାଗୀୟ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ସମାନ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ନିଯୁକ୍ତି ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଏବଂ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମାଟରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ବିଭାଗରେ ପୁଲିସ ଏସ୍‍ଆଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜେଲ ଓ୍ୱାର୍ଡେନ, ହାଇକୋର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏହାସହ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗରେ ମଧ୍‍ୟ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 

