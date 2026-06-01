Electric Vehicles: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଭାଗ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ, କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିବେ ଜାଣନ୍ତୁ?

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Jun 01, 2026, 07:08 PM IST

Electric Vehicles: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟରୁ ଉପୁଜିଥିବା ପ୍ରଚଳିତ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବୋଝକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ କେବଳ ସରକାରୀ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ (EV) କ୍ରୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ସୀମା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ମେ ୩୦, ୨୦୨୬ ତାରିଖରେ ଏକ ଅଫିସ୍ ମେମୋରେଣ୍ଡମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।

ସ୍ମାରକପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ନୂତନ ଇଭି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ ସୀମା ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୀମା ୩୦ ଲକ୍ଷ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି; ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର, କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କମିଶନର, ସଚିବ (ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସମେତ), ଏବଂ ସମକକ୍ଷ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ୨୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟର ଯାନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ କି ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍, କଲେକ୍ଟର, ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏବଂ ସମକକ୍ଷ ଅଧିକାରୀମାନେ ୨୦ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟର ଯାନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।

ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇଭି କ୍ରୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ଅର୍ଥ ବିଭାଗରୁ ସମ୍ମତି ପାଇବା ପରେ କରାଯିବ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଜୀବନକାଳ ସମାପ୍ତ ହେବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ ଯାନର ନିନ୍ଦା କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରାପ୍ ହେବା ପରେ ହିଁ ନୂତନ ଇଭି କ୍ରୟ କରାଯିବ। ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ଭବ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରୀ ଇ-ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ (GeM) ରୁ ​​ଯାନ କିଣିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ କେବଳ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ, ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏବଂ ମାରୁତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଯାନ କିଣାଯାଇପାରିବ। ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକାଧିକ ଯାନ କ୍ରୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଯାନ କ୍ରୟକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଅନୁମୋଦନ ସହିତ କେବଳ ବ୍ୟତିକ୍ରମିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସରକାରୀ ସମର୍ଥିତ ଉଦ୍ୟୋଗ, ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ସହିତ ଏହି ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ୧ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

