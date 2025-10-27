ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର: ମିଳିବ ନାହିଁ ପଦୋନ୍ନତି

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର ହୋଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଓ କେତେ ହାରେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ୁଛି ତାହାକୁ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ୧୦୦% ଅନୁପାଳନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ତାରିଖ ପରେ ଜନୁୟାରୀ ୩୧ ଯାଏ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ୨୦୨୫ ବର୍ଷର ଆୟ ବ୍ୟୟ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦାଖଲ କରିବେ। ଯଦି ଏଥିରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଧିବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତିକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ କୁହାଯାଇଛି।
ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୨୦୨୪ ବର୍ଷର ସମ୍ପତ୍ତି ବିବରଣୀ ଦାଖଲ ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଚ୍ଆର୍ଏମ୍ଏସ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବରଣୀ ଦାଖଲ କରିନଥିବାରୁ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି ଦାବି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁଶାସନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ଛାଡ଼ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ୨୦୨୪ର ବିବରଣୀ ନ ଦାଖଲ କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷରେ ଅନୁପାଳନ ନ କଲେ ଡିପିସିରେ ବିଚାର ହେବ ନାହିଁ।
୨୦୨୫ ବର୍ଷର ବିବରଣୀ (୨୦୨୬ ଜାନୁଆରି ୧ରୁ ୩୧ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ) ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଡେଡ଼ଲାଇନ୍ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯିବ।