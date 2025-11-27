ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଲେ ବଡ଼ ରାୟ: ସ୍ୱ ସ୍ଥାନକୁଫେରିବେ ବଦଳି ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷକ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍କୁଲ୍ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି ନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା। କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଆଦେଶ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦଙ୍କ ସୁପାରିଶରେ ବଦଳି ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରଶାସନରେ ରାଜନୀତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ନାପସନ୍ଦ କରି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ବାବଦରେ ଦେଇଥିବା ଚିଠିକୁ କୋର୍ଟ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳିକୁ ସୁପରିଚାଳିତ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମେ ମାସରେ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ନିୟମ ବଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ବା ବିଧାୟକ ଚାହିଁଲେ ୧୫ ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ବଦଳି ପାଇଁ ସୁପାରିସ କରିପାରିବେ। ଏହି ସୁପାରିଶକୁ ଆଧାର କରି ରାଜ୍ୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। କିଛି ବିଧାୟକ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଧାୟକମାନେ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ କିଛି ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଶୁଣାଣି କରି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ରାୟ ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି କରି ହାଇକୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ବଦଳି ହୋଇ ନୂଆ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ମୂଳ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଚଳିତ ଶିୀକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହି ଆଦେଶ ଲାଗୁ ହେବ।
ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ରାଜନୀତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ବିରୋଧ କରି ରାଜ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।।