Nipah Virus: 'ନିପା ଭାଇରସ୍ କୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତନି'

Nipah Virus: ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ନିପା ଭାଇରସ୍‌କୁ ନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଥିଲା।  'ନିପା ଭାଇରସ୍‌'କୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ବୈଠକ ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଆଦୌ ଆତଙ୍କିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। 

 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 16, 2026, 05:24 PM IST

ବିଶେଷକରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବଡ଼ ସହରରେ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିପା ଭାଇରସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନି ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଏପରି ମାମଲା ଓଡିଶାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ। ତେବେ, ଏ କେସ୍ ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେ-କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ନାଗରିକମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛି ଯେ, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ, ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଛି।

Narmada Behera

