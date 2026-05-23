Ebola Preparedness: ଚିନ୍ତା ବଢାଇଲାଣି ଇବୋଲା ଭାଇରସ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼ାକିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ

Ebola Preparedness: ଆଇସୋଲେସନ୍ ୱାର୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଔଷଧର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଭୁଲ ସୂଚନା ଏବଂ ଗୁଜବକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍ ଉପରେ ଜନସଚେତନତା ଅଭିଯାନକୁ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
Trending Photos
Ebola Preparedness: ଶନିବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍ ରୋଗର ଯେକୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରକୋପ ବିରୋଧରେ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧୀ ପଦକ୍ଷେପ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିମାନବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇବୋଲା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ସେବା ଭବନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ବୈଠକ ସମୟରେ, ଅଧିକାରୀମାନେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉପଲବ୍ଧତା, ଆଇସୋଲେସନ୍ ସୁବିଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଔଷଧ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିମାନବନ୍ଦରରେ କଠୋର ସ୍କ୍ରିନିଂ ପ୍ରୋଟୋକଲର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ, ଆଇସୋଲେସନ୍ ୱାର୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଔଷଧର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ଭୁଲ ସୂଚନା ଏବଂ ଗୁଜବକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍ ଉପରେ ଜନସଚେତନତା ଅଭିଯାନକୁ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେକୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ଏବଂ ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ ଅଯଥାରେ ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ କମିଶନର-କମ-ସଚିବ ଅଶ୍ୱଥି ଏସ୍., ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଦା ଡି., ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଡକ୍ଟର ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରର ଡିଜିଏମ୍ (ଅପରେସନ୍ସ) ଉମାକାନ୍ତ ପଟେଲ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
Also Read: OPTCL News: ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦାରେ ବୃଦ୍ଧି, ସବୁ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍ କଲା OPTCL...
Also Read: Heatstroke Remedy: ପ୍ରବଳ ଗରମରେ ଛଟପଟ ଲାଗିଲେ ବାସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହିସବୁ କାମ, ଷ୍ଟ୍ରୋକରୁ ବଞ୍ଚିଯିବ ଜୀବନ