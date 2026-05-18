Odisha Heatwave Record: ତାତିରେ ଟକମକ ହୋଇ ଫୁଟିଲା ଝାରସୁଗୁଡା, ଡେଇଁଲା ୪୩ ଡିଗ୍ରୀ ପାରା

Odisha Heatwave Record: ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ୨୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ସହିତ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନ ଭାବେ ରହିଥିଲା। IMD ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଉଚ୍ଚ ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ତର ସୂଚିତ କରିଛି, ଯାହା ପୃଥକ ବର୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
Trending Photos
Odisha Heatwave Record: (ଭୁବନେଶ୍ୱର)-ସୋମବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଉପରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସାନ୍ଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବୁଲେଟିନ ଅନୁଯାୟୀ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୩.୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ସହିତ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ବୌଦ୍ଧରେ ୪୨.୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ ୪୨.୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ସେହିପରି ହୀରାକୁଦରେ ୪୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ, ବାରିପଦାରେ ୪୧.୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଭବାନୀପାଟଣା, ବଲାଙ୍ଗିର ଏବଂ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ପାରା ୪୧.୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଳଚେରରେ ୪୧.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ରହିଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ରହିଛି ଯେଉଁଠି ତାପମାତ୍ରା ୪୦.୨ ଡିଗ୍ରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ୪୦.୫ ଡିଗ୍ରୀ, ଭଦ୍ରକରେ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ବରଗଡ଼ରେ ୪୦.୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା ୩୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କଟକରେ ୩୯.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀରେ ୩୫.୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁରରେ ୩୩.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବୁଲେଟିନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ହାଲୁକା ବର୍ଷା କିଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ରାୟଗଡ଼ାରେ ୭ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାରିପଦାରେ ୩.୮ ମିମି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗୋପାଳପୁର ଏବଂ ରାଉରକେଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ୨୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ସହିତ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନ ଭାବେ ରହିଥିଲା। IMD ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଉଚ୍ଚ ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ତର ସୂଚିତ କରିଛି, ଯାହା ପୃଥକ ବର୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
Also Read: Odisha Panipaga Alert: ତାତିରୁ ମିଳିବ ତ୍ରାହି...ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ସହ କାଳବୈଶାଖି ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି
Also Read: Gajkesari Rajyog: ଗଜକେଶରୀ ରାଜଯୋଗ ଆଣିବ ଏହିସବୁ ରାଶି ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, ଧନଧାନ୍ୟରେ ଭରିଯିବ ଜୀବନ