Odisha IAS Officer: ସିଡିଏ ଫେଜ୍-୨ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଜମି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହିତ ୯୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାରବାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର କିଛି ପରିମାଣ ନଗଦ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 11, 2026, 08:29 PM IST

Odisha IAS Officer: ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ମହିଳା IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ୯୫ ଲକ୍ଷର ଠକେଇ

Odisha IAS Officer: ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗରେ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜମି ଯୋଗାଇବାର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇ ୯୫ ଲକ୍ଷ ଠକେଇ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆରାଧନା ଦାସ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସିଡିଏ (କଟକ ବିକାଶ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ) ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମି ଯୋଗାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି କମଳ କୁମାର ଭାବସିଙ୍କାଙ୍କୁ ୯୫ ଲକ୍ଷ ଠକେଇ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 

ସେ ଜମି ଯୋଗାଇ ନଥିଲେ, ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନଥିଲେ ଏବଂ ଫେରସ୍ତ କରି ନଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ବିଣା ଭାବସିଙ୍କା, ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାସଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସିଡିଏ ଫେଜ୍-୨ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଜମି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହିତ ୯୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାରବାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର କିଛି ପରିମାଣ ନଗଦ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଦାସ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରି ନଥିଲେ। ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ୍ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ ଏବଂ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ (GAD)କୁ ଚିଠି ଲେଖି IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ିଛି (ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ/IAS ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ)।

ଦାସ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦାସ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଜମି ଏବଂ ଗୃହ ସହିତ ଜଡିତ ପୂର୍ବ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି।

Also Read: Odisha Panipaga: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସତର୍କତା ଜାରି, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସହ...

Also Read: Ear Cancer Symptoms: କାନ କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ? ଜାଣନ୍ତୁ ଓ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ...

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Puri
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ଶେଷ
Odisha IAS Officer
Odisha IAS Officer: ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ମହିଳା IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ୯୫ ଲକ୍ଷର
Bhubaneswar Crime
Bhubaneswar Crime: ରାଜଧାନୀ ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଏକାଥରେ ୩ଟି ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି...ଲୁଟିନେଲେ ସବୁ ଅଳଙ୍କ
cm mohan charan majhi
ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାର ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି
ICC
ସବୁ କଲେଜରେ ICC ଗଠନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ