ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଢ଼ାଇଲେ ଛାତ୍ର ବୃତ୍ତି, ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ହେବ ଲାଗୁ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଥିବା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ଉଭୟ ମାଟ୍ରିକ୍ ପୂର୍ବ ଓ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ବୃତ୍ତି ଲାଗୁ ହେବ। ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଓ ପରିମାଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବୃତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଛାତ୍ରର ବୃତ୍ତିରେ ୫୫୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବୃତ୍ତିରେ ୬୦୦୦ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି।
ସ୍କୁଲ୍ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ବିଭାଗ ଏବଂ ପଛୁଆଶ୍ରେଣୀ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ହଷ୍ଟେଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏବେ ୧୦ ହଜାର ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ୧୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ଛାତ୍ର ବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବା ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷକୁ ୧୦ ମାସ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ବାବଦୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗି ଏହି ବୃତ୍ତି ରାଶି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏହି ରାଶି ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୧୬ ହଜାର ଏବଂ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୧୦ ମାସକୁ ୧୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିବ। ବାଟିକା ଶ୍ରେଣୀଠାରୁ ଏହି ମୁଣ୍ଡପିଛା ବୃତ୍ତି ଲାଗୁ ହେବ। ବିଭାଗର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଡିସେମ୍ବର ପହିଲାରୁ ହଷ୍ଟେଲମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।