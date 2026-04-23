SOP Of Census Staff: ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲେ ହେବ ଜେଲ୍...ଆସିଲା SOP

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 23, 2026, 07:14 PM IST

SOP Of Census Staff: ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ସମୟରେ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣାର ରିପୋର୍ଟ ପରେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜନଗଣନା ୨୦୨୭ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିୟୋଜିତ ଜନଗଣନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି ପ୍ରକ୍ରିୟା (SOP) ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ଚିଠିରେ, ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢୀ ଏପ୍ରିଲ ୧୬ ରୁ ମେ ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଗୃହ ତାଲିକା ଏବଂ ଜନ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ SOPକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର, ପୌର କମିଶନର ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ସରକାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗଣନାକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପରିବାରକୁ ଘରର ଅବସ୍ଥା, ସୁବିଧା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟର ସୁଗମ ପରିଚାଳନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

SOP ଅନୁଯାୟୀ, ଗଣନାକାରୀ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସର୍ବଦା ସରକାରୀ ପରିଚୟପତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବହନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ସକାଳ ୧୧ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ସମୟରେ କାମ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଏବଂ ଓଆରଏସ୍ ବହନ କରିବା ସମେତ ଗରମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଦୁର୍ବଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଡି ହୋଇ କାମ କରିପାରିବେ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଆଧାରରେ ଗଣନାକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଶତ୍ରୁତା କିମ୍ବା ଅନୁଭୂତ ବିପଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା, ମୁକାବିଲା ଏଡାଇବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଏସଓପି ପୋଲିସ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମନ୍ୱୟକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରେ। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନଗୁଡିକୁ ଜନଗଣନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଏବଂ ଗଣନାକାରୀଙ୍କ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯୋଗାଯୋଗର ସୁବିଧା ରହିବ। ଚିହ୍ନଟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯାଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ସାମୁଦାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଜନଗଣନା ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।

ସରକାର ପୁନର୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଜନଗଣନା ଆଇନ, ୧୯୪୮ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଜରିମାନା ଏବଂ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟର ସମୟସୀମା ଏବଂ ସୁଗମ ସମାପ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ SOPର କଡ଼ା ପାଳନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।

