Odisha Kalabaisakhi Alert: ମିଳିବ ତ୍ରାହି, ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ କାଳବୈଶାଖି ସହ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ

Odisha Kalabaisakhi Alert: ଏହା ସହିତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗିର, ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ବରଗଡ଼ରେ ପୃଥକ ଭାବରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗରମ ରାତି ଏବଂ ଗରମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତିର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।
Odisha Kalabaisakhi Alert: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଭୁବନେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସାତ ଦିନର ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ସହିତ ଝଡ଼ତୋଫାନ, ଗରମ ଲହରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବାର ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ବୁଲେଟିନରେ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂଖ୍ୟିକ ସ୍ଥିତି ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଟ୍ରଫ୍ ଅକ୍ଷାଂଶ ୨୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତରର ଉତ୍ତରରେ ଦ୍ରାଘିମା ୮୬ ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ପାଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୪୪.୭ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏପ୍ରିଲ ୨୭ ତାରିଖରେ ରାଉରକେଲାରେ ୬୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା।
ସର୍ବାଧିକ ସତର୍କତା (ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ , ଯାହାର ଅର୍ଥ "କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ") ପ୍ରଥମ ତିନି ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ, ମୁଖ୍ୟତଃ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ୫୦ ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ପାଇଁ।
୨୯ ଏପ୍ରିଲ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗର ସ୍ଥିତି: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନ/ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ୫୦-୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ୟେଲୋ ସତର୍କତା (୪୦-୫୦ କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପବନ) ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗିର, ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ବରଗଡ଼ରେ ପୃଥକ ଭାବରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗରମ ରାତି ଏବଂ ଗରମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତିର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।
ସେହିପରି ୨୯ ଏପ୍ରିଲ ସକାଳରୁ ୩୦ ଏପ୍ରିଲ ସକାଳ ଯାଏଁ ପାଗ ସ୍ଥିତି: ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ (୫୦-୬୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା) ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ରହିଛି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଗରମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ।
୩୦ ଏପ୍ରିଲ ସକାଳରୁ ୧ ମଇ ସକାଳ ଯାଏଁ ପାଗ: ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତିରେ ବଜ୍ରପାତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ (୫୦-୬୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା) ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଉପକୂଳ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ ୨୮ ରୁ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏବଂ ବାହାରେ ୫୦ ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ। ମେ ୧ ଏବଂ ୨ ତାରିଖରେ ପରିସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇ ୪୫ ରୁ ୫୫ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା (୬୫ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା) ହେବ। ଏପ୍ରିଲ ୨୮ରୁ ୨ ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥିତି ଅଶାନ୍ତ ରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ପାଞ୍ଚ ଦିନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଧିରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଏବଂ ବାହାରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ କଡ଼ା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
