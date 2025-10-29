Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2980245
Zee OdishaOdisha Trending

ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍‍ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ଆଇନ ସଚିବ, ୩ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍‍ଙ୍କୁ ବଦଳି

ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ଆଇନ ବିଭାଗର ପ୍ରଧାନ ସଚିବ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜ୍‍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଡ.

Written By  Harihar Panda|Last Updated: Oct 29, 2025, 05:19 PM IST
  • ଆଜି ପ୍ରକାଶିତ ୨ଟି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଛଅ ଜଣ ବିଧି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ପବିତ୍ର ମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ସହ ଅନ୍ୟତମ ଅଧିକାରୀ ଅଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍‍ ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଦୌରା ଜଜ୍‍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

Trending Photos

ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍‍ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ଆଇନ ସଚିବ, ୩ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍‍ଙ୍କୁ ବଦଳି

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ଆଇନ ବିଭାଗର ପ୍ରଧାନ ସଚିବ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଓ ଦୌରା ଜଜ୍‍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଡ. ପବିତ୍ର ମୋହନ ସାମଲ ଏଣିକି ଏହି ପଦବୀ ସମ୍ଭାଳିବେ। ସେ ବିଦାୟୀ ସଚିବ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବାରିକଙ୍କଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଆଜି ପ୍ରକାଶିତ ୨ଟି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଛଅ ଜଣ ବିଧି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ପବିତ୍ର ମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ସହ ଅନ୍ୟତମ ଅଧିକାରୀ ଅଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍‍ ଭାବେ ବଦଳି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଦୌରା ଜଜ୍‍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ହାଇକୋରଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବାରିକଙ୍କୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାଜଜ୍‍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅରୁଣ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥ ସମବାୟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍‍ ପିଓ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସୁଶିଳ କୁମାର ରାଉତଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ୱଥନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଜ୍‍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Harihar Panda

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha Highcourt
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍‍ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ଆଇନ ସଚିବ, ୩ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍‍ଙ୍କୁ ବଦଳି
Odisha news
Odisha News: ଏମିତି ବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ, ଭାଗବତ ପୁରାଣ ପାଠ ଶୁଣି ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ....
Top 10 News Headlines
Top 10 News Today:ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର...
Odisha vigilance
ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ବନ୍ଧା ହେଲେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜିଏସଟି ଅଧିକାରୀ ଉମାକାନ୍ତ ମହାକୁଡ଼
Ravenshaw University
ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ୧୫ ଛାତ୍ର ଝାଡାବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି