Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2964771
Zee OdishaOdisha Trending

ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି କନକ୍ଲେଭ ୨୦୨୫ ଆରମ୍ଭ

ଆଜି ଠାରୁ  ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କୋନଫେଡେରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ବା ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ  ଓଡ଼ିଶା ଖଣି କନକ୍ଲେଭ ୨୦୨୫ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।  ଶିଳ୍ପ, ସରକାର, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ୨୫୦ ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ମହାସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ସରକା

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Oct 16, 2025, 09:30 PM IST
  • ଲୁହା ଠାରୁ କୋଇଲା ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ  ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ନିବେଶ, ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଚାଳିତ କରିବାରେ ଏହାର ରଣନୈତିକ ଭୂମିକା ଉପରେ ନିଜର ମତ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ । ସେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଚିରନ୍ତନ ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଓ  ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଖଣି ପରିସଂସ୍ଥାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନେଇ ନିଜର ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 

Trending Photos

ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି କନକ୍ଲେଭ ୨୦୨୫ ଆରମ୍ଭ

ଝାରସୁଗୁଡା: ଆଜି ଠାରୁ  ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କୋନଫେଡେରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ବା ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ  ଓଡ଼ିଶା ଖଣି କନକ୍ଲେଭ ୨୦୨୫ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।  ଶିଳ୍ପ, ସରକାର, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ୨୫୦ ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ।
ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ମହାସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି, ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖଣି ପରିସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିବା। 
ଏହି ଅବସରରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ମାନ୍ୟବର ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠି, ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାର ଐତିହାସିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ । ସେ ଝାରସୁଗୁଡାର ଭିଜନ ୨୦୩୬ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଭାରତର ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କାହାଣୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ସ୍ଥାୟୀ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। 
ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଚଭନ କୁନାଲ ମୋତିରାମ, ଆଇଏଏସ  ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଆଲୁମିନିୟମ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଜିଲ୍ଲାକୁ କିପରି ଏକ  ଶିଳ୍ପ ପାୱାରହାଉସ୍ ଭାବରେ ଉତ୍ଥାନ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେ ନେଇ ନିଜର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ ଝାରସୁଗୁଡାର ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଦକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି କହିଥିଲେ ଯେ "ଆଜିର କନକ୍ଲେଭ ଖଣିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଠନ କରିବା, ପ୍ରଗତି ସହିତ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ, ନବସୃଜନ ଏବଂ ସହଭାଗୀ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେବ "।
ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ମହାସଂଘ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜି. ସୁରେଶ ଓଡ଼ିଶାର - ଲୁହା ଠାରୁ କୋଇଲା ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ  ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ନିବେଶ, ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଚାଳିତ କରିବାରେ ଏହାର ରଣନୈତିକ ଭୂମିକା ଉପରେ ନିଜର ମତ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ । ସେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଚିରନ୍ତନ ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଓ  ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଖଣି ପରିସଂସ୍ଥାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନେଇ ନିଜର ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 
ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ମହାସଂଘ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଥିଲେ ଯେ ଖଣି ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର ମୂଳଦୁଆ ହୋଇଆସିଛି, ଯାହା ଇସ୍ପାତ, ଆଲୁମିନିୟମ୍, ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇଥାଏ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥାୟୀ ଖଣିଜ-ନେତୃତ୍ତ୍ୱାଧୀନ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ କେନ୍ଦ୍ର ହେବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି ।
ଆଇଆଇଏମ୍ ସମ୍ବଲପୁରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ମହାଦେଓ ଜୟସ୍ୱାଲ ଖଣି ପରିଦୃଶ୍ୟକୁ ପୁନଃଆକୃତି ଦେଉଥିବା ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ବାଧା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ - ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ଡିକାର୍ବୋନାଇଜେସନ୍। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦକ୍ଷତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ବେଳେ, ପରିବେଶଗତ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଗତିକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏସଜି କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ସିଆଇଆଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୋଧ ମହାନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।
ଖଣି ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ନବସୃଜନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ସବୁଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଥ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଆଲୋଚନା, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କିଂ ଅଧିବେଶନ ସହିତ ଆଜି କନକ୍ଲେଭ ଜାରି ରହିଥିଲା।

 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha Mining Conclave 2025
ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି କନକ୍ଲେଭ ୨୦୨୫ ଆରମ୍ଭ
National Consumer Helpline
୮ ବର୍ଷରେ ୪ଗୁଣାରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ: କବଚ ସାଜିଛି ଜାତୀୟ ଗ୍ରାହକ ହେଲପ ଲାଇନ
Donald Trump
ପିଏମ୍ ମୋଦୀଙ୍କର କୌଣସି ଫୋନ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହୋଇ ନାହିଁ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିକୁ ଖାରଜ କଲା ଭାରତ
Cyber Security
ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ: ସରକାର ଚଳାଇବେ ମାସେ ବ୍ୟାପୀ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
Odisha news
Odisha News: କାର୍ ସହ ଅଟୋ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, ୫ରୁ ଅଧିକ..