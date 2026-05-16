Fuel Shortage: ଆଉ କେତେ ଦିନ ଧରି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଆଗରେ ଲାଗିବ ଲାଇନ୍, ମିଟିଂ ପରେ କହିଲେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ

Fuel Shortage: ରାଜ୍ୟରେ ତୈଳ ଅଭାବ ନେଇ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ (IOCL) ଏବଂ ଉତ୍କଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଡିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକ ପରେ, IOCL ମୁଖ୍ୟ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ କମଲ ସିଲ୍ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲୋକଙ୍କ ଆତଙ୍କିତ କିଣା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୟ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ।
"ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିକୁ ଯୋଗାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତେଲ ଅଛି, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବୋଲି ସିଲ୍ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାରାଦୀପ ରିଫାଇନାରୀରୁ କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ ଏବଂ କମ୍ ଷ୍ଟକ୍ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରାଯିବ।
ଉତ୍କଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଡିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ସମ୍ପାଦକ ସଞ୍ଜୟ ଲାଠ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଭାବ ବେପରୁଆ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କିଛି ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଛି। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ରବିବାର ମଧ୍ୟ ତେଲ ଯୋଗାଣ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଦେଖାଦେଇଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ IOCL ଏବଂ ଡିଲରମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯାନବାହାନ ମାଲିକ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି।
