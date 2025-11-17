ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା: ତୋମାର କହିଲେ ବଛା ସରିଛି, ଘୋଷଣା ବାକି

Advertisement
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ପୁଣିଥରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉଠିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ସାରିଛି। ଏ ନେଇ ତାଲିକା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଇଛି। ତାଲିକା ଆସିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେବ।

ଜୁନ୍‍ ୧୨, ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ମାହନ ସରକାର ଶପଥ ନେବା ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉଠିଥିଲା। କାରଣ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୨ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ  କ୍ୟବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଏବେ ୧୬ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭିତରୁ ୬ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରିପଦ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା ରହି ଆସିଛି। ଏ ନେଇ ଅନେକଥର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଷ ପୂରିବା ପରେ ସରକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ନୂଆ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ  ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଶାକୁ ଅଧିକ ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲା।  ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ରଜ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ନିଗମଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜନୀତିକ ପଦବୀ ପୂରଣ ନେଇ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଘଙକ୍ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ବିପୁଳ ବିଜୟ ରାଜ୍ୟର ସଂଗଠନ ତଥା ସଭାପତି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଡ଼ି ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ଆଣିଛି। ଏହିକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି।

ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂହଙ୍କ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିଛି। ଆସନ୍ତା କିଛିଦିନ ଭିତରେ ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏହି ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ଏେବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା କିଛି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅବ୍ୟହତି ଦିଆଯାଇପାରେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

