Odisha Chemists Strike: ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସବୁ ମେଡିସିନ୍ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ, ସରକାର ଜାରି କଲେ ଆଡଭାଇଜରୀ

Odisha Chemists Strike: ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଔଷଧ ନିରୀକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମଧୁମେହ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଆସ୍ଥମା, ବାତରୋଗ, ହୃଦରୋଗ ଏବଂ କର୍କଟ ଭଳି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଔଷଧ ଯୋଗାଇବାକୁ ରସାୟନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 19, 2026, 03:33 PM IST

Odisha Chemists Strike: ମେ ୨୦ ତାରିଖରେ କେମିଷ୍ଟ ଏବଂ ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ, ଔଷଧର ଅଭାବକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଔଷଧ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏକ ସରକାରୀ ଆଡଭାଇଜରୀରେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଔଷଧ ନିରୀକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧର ଷ୍ଟକ୍ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିକ୍ଷୋଭ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଆଉଟଲେଟ୍ ସମେତ ସେମାନଙ୍କର ଇନହାଉସ୍ ଫାର୍ମାସିଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।

ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଔଷଧର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଗୁଆ ମହଜୁଦ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ହୋଲସେଲର ଏବଂ ବିତରକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଚୟନିତ କେମିଷ୍ଟ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକର ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଔଷଧ ନିରୀକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମଧୁମେହ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଆସ୍ଥମା, ବାତରୋଗ, ହୃଦରୋଗ ଏବଂ କର୍କଟ ଭଳି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଔଷଧ ଯୋଗାଇବାକୁ ରସାୟନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସେବାରେ କୌଣସି ବାଧା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ କେମିଷ୍ଟ ସଂଘ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କୌଣସି ଅଭାବ କିମ୍ବା ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ବିନା ଅନୁମତିରେ ଔଷଧ ନିରୀକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମଘଟ ଦିନ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାୟ ୧୨.୪ ଲକ୍ଷ କେମିଷ୍ଟ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଏବଂ ବିତରକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ କେମିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ୍ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ (AIOCD), ଇ-ଫାର୍ମାସି ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେଡିସିନ୍ ଡେଲିଭରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।

ଏହି ସମୟରେ, ଔଷଧର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅନଲାଇନ୍ ବିକ୍ରୟକୁ ବିରୋଧ କରି ଉତ୍କଳ କେମିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ୍ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ମେ ୨୦ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତ ଔଷଧ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ସଂଗଠନ ଔଷଧର ଅନଲାଇନ୍ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛି, ଏହା ହଜାର ହଜାର କେମିଷ୍ଟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜୀବିକା ପ୍ରତି ଏକ ଗୁରୁତର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।

ଉତ୍କଳ କେମିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ୍ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ୩୦,୦୦୦ ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ଔଷଧର ଅନଲାଇନ୍ ବିକ୍ରୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାବେଳେ, ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧ ଦୋକାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରୁ ବାହାରକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି। ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅନଲାଇନରେ ଔଷଧ ଏବଂ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରିବା ଆଇନଗତ ନୁହେଁ, ତଥାପି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

