Odisha News: ଭୋଟର ତାଲିକାର SIR ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ

Odisha News: ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ଏବଂ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେକୌଣସି ମିଥ୍ୟା କିମ୍ବା ଭ୍ରାମକ ବିଷୟବସ୍ତୁର ତୁରନ୍ତ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 26, 2026, 06:33 PM IST

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର-:ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (SIR) ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ମେ ୩୦ ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର. ଏସ. ଗୋପାଳନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ, ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର (ନିର୍ବାଚନ) ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ (DIPRO) ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ବୈଠକ ସମୟରେ, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ SIR ଅଭ୍ୟାସକୁ ଦକ୍ଷ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ନୂତନ ଭୋଟର ପଞ୍ଜିକରଣ, ପ୍ରବେଶ ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମେତ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରମାନେ ସଂଶୋଧିତ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ନପଡ଼ନ୍ତି। ଘରକୁ ଘର ଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ, ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଭୁଲ ସୂଚନା ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। SIR ଅଧୀନରେ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରୀୟ ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସିଇଓ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।

ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭୁଲ ସୂଚନା ଏବଂ ଗୁଜବ ପ୍ରସାରଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ଏବଂ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେକୌଣସି ମିଥ୍ୟା କିମ୍ବା ଭ୍ରାମକ ବିଷୟବସ୍ତୁର ତୁରନ୍ତ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ପ୍ରବେଶ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ, ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ SIR ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ଗଣନା ଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ, ଯାହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳର ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ। ଘର ଘର ସର୍ଭେ ସମୟରେ ନାଗରିକମାନେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଜନସଚେତନତା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର କରାଯିବ।

ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଟୋଲ୍-ଫ୍ରି ନିର୍ବାଚନ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ୧୯୫୦ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରାଯିବ। ଏହି ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ, ନାଗରିକମାନେ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଜଡିତ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ (BLO)ଙ୍କଠାରୁ ସହାୟତା କିମ୍ବା କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଆନ୍ତଃବିଭାଗୀୟ ସମନ୍ୱୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର (ନିର୍ବାଚନ) ଏବଂ ନୋଡାଲ୍ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ସମୟସୀମାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସିଇଓ ଆର. ଏସ. ଗୋପାଳନ, ଡେପୁଟି ସିଇଓ ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

