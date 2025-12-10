Odisha News: ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରି ଫସିଲେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ,ୱାଟସପ୍ ମେସେଜ୍ ରେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ...

Odisha News: ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରି ଫସିଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା ଓ୍ବାଟସପ୍-ରେ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଲୀଳ ମେସେଜ୍ କରିବା କରିବା। ଏଭଳି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲଗଡ଼ ପରମାନନ୍ଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଏନେଇ ପୋଲିସ୍ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଗତକିଛି ଦିନ ତଳେ ବୋଲଗଡ଼ ପରମାନନ୍ଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରସାୟନ ବିଭାଗରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପିକା ନୂତନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ହେଲେ,କଲେଜର ଅଧକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ଦାସ ତାଙ୍କୁ whatsappରେ ଅନେକ ଥର ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏକଥା ଅନ୍ୟକାହାକୁ ଜଣାଇଲେ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର ସହ ଜୀବନ ବରବାଦ କରିଦେବାର ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଅଧ୍ୟାପିକା ମାନସିକ ଚାପରେ ରହୁଥିଲେ। ଏ-ନେଇ ଅଧ୍ୟାପିକା ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ।
ପରେ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ପିତା ବୋଲଗଡ଼ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ବୋଲଗଡ଼ ପୋଲିସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଗତାକାଲି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ପୋଲିସ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ସଙ୍ଗୀନ୍ ଦଫା ଯେପରିକି, ଧାରା ୧୨୬(୨),୭୫,୭୮(୨),୩୫୧(୨) ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ତେବେ, ଯଦି ଶିକ୍ଷାର ମନ୍ଦିରରେ ଏଭଳି କୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ତେବେ,କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି।