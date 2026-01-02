Odisha Plus Two Exam 2026: ଆଜିଠାରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ

Odisha Plus Two Exam 2026: ଆଜିଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (ସିଏଚ୍-ଏଚ୍-ସି) ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜାନୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ।
Odisha Plus Two Exam 2026: ଆଜିଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (ସିଏଚ୍-ଏଚ୍-ସି) ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜାନୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ। ବିଜ୍ଞାନ, କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ବିଜ୍ଞାନରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିବା ୧ ଲକ୍ଷ ୩୨ ହଜାର ପିଲାଙ୍କ ସମେତ କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ଆଉ ୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ମୋଟ୍ ୨ ଲକ୍ଷ ୩୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ।ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି ବୋଲି CHSC ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୧୮ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ଯାଏଁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ର ମିଶାଇ ମୋଟ୍ ୪ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ୧୩୫୦ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହବ୍ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ୨ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସ୍କ୍ବାଡ୍ ରହିବେ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ୧୫ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜୟ ବୈଧ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନେଇ ହଲ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ୍ କରିପାରିବେ। ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭର ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।