Odisha Plus Two Exam 2026: ଆଜିଠାରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 02, 2026, 08:09 AM IST

Trending Photos

Odisha Plus Two Exam 2026: ଆଜିଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (ସିଏଚ୍-ଏଚ୍-ସି) ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା  ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।  ଜାନୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ  ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ।  ବିଜ୍ଞାନ, କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍  ପରୀକ୍ଷା ହେବ।  ବିଜ୍ଞାନରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିବା  ୧ ଲକ୍ଷ ୩୨ ହଜାର ପିଲାଙ୍କ ସମେତ କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ଆଉ ୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ।  ମୋଟ୍ ୨ ଲକ୍ଷ ୩୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା  ଦେବେ।ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି ବୋଲି CHSC ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ  ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 

ALSO READ: ECoR New Time Table: ପୂର୍ବତଟ ରେଲଓ୍ବେ ଜାରି କଲା ନୂଆ ସମୟ ସାରଣୀ,ଜାଣନ୍ତୁ ବଦଳିଲା କେଉଁସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ର ସମୟ ?

ALSO READ:8th Pay Commission: ନୂଆବର୍ଷରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା! ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର ବଢିବ କେତେ ଦରମା?

ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୧୮ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ଯାଏଁ  ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ର ମିଶାଇ ମୋଟ୍ ୪ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ୩୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ୧୩୫୦ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହବ୍ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ୨ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ସ୍କ୍ବାଡ୍ ରହିବେ।  ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ୧୫ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜୟ ବୈଧ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନେଇ ହଲ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ୍ କରିପାରିବେ।  ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭର ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। 

 

