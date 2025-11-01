Advertisement
SI ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ; ମୁଖ୍ୟ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଗିରଫ

Shankar Prusty Arrested: କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଭାରତ-ନେପାଳ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ SI ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ପୃଷ୍ଟି ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବା ପରଠାରୁ ଫେରାର୍ ଥିଲା ଏବଂ ନେପାଳ ସୀମାରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା।

 

Nov 01, 2025, 11:34 PM IST

Odisha Police SI Recruitment Scam: କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଭାରତ-ନେପାଳ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ SI ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ପୃଷ୍ଟି ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବା ପରଠାରୁ ଫେରାର୍ ଥିଲା ଏବଂ ନେପାଳ ସୀମାରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା।

ପୃଷ୍ଟିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତିନୋଟି ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରୁଥିଲା। ଏହି ନୂତନ ଗିରଫଦାରୀ ସହିତ ଏହି ରାକେଟରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବ୍ରୋକରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ରିମାଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ, ମୁନା ମହାନ୍ତି ଓ ରିଙ୍କୁ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।

ଉଭୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କରଙ୍କ ତରଫରୁ SI ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ (OPRB) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କୋଲକାତା ସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଉଦ୍ୟୋଗ ITI ଲିମିଟେଡକୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଏହି କାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ସିଲିକନ୍ ଟେକ୍ ଲାବ୍ କୁ ସବକଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଶଙ୍କରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପଞ୍ଚସଫ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।

ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଶଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଗିତ ଥିବା କମ୍ବାଇନ୍ ପୋଲିସ ସେବା ପରୀକ୍ଷା (CPSE) ୨୦୨୪ ର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ 'ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ' ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ।

