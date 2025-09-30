ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ନିଯୁକ୍ତି ରାକେଟ, ଧରିଲା ଆନ୍ଧ୍ର ପୁଲିସ

Advertisement
|Last Updated: Sep 30, 2025, 04:25 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କେବଳ ପୁଲିସ ଏସ୍‍ଆଇ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ଚୋରା କାରବାର। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆନିଆ ହେଉଛି।  ସରକାର ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ଏଜେନ୍ସୀକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ସେହି ଏଜେନ୍ସୀ ଚାକିରି ଫିକ୍ସିଂ କରୁଛି।  କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ। ପୁଲିସର ଗୁଇନ୍ଦା ପୂରା ଶୂନ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ଏହିଭଳି ରାକେଟର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଶତାଧିକ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିବା ପରେ ଏ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାକାରୀ ଏଜେନ୍ସୀ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଚିଂ ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ନିଆଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଏହା କୌଣସି କୋଚିଂ ନଥିଲା। ବରଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଏଜେନ୍ସୀ ପକ୍ଷରୁ  ଗୋପନରେ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଓ ଉତ୍ତର ଜଣାଇବାରେ ଥିଲା। ଏଥିଲାଗି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା।  ଜଣେ ପିଲାପିଛା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଜେନ୍ସୀ ଦଲାଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ୧୫ରୁ ୧୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ସେଠୁ ସିଧା ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେବାର ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା।  ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲା ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପୁଲିସ ଗୁଇନ୍ଦା ସତର୍କ ହେଲେ। ଶ୍ରୀକାକୁଲମ୍‍ ଏସ୍‍ ପି   ସତର୍କ ହୋଇ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଲେ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍‍ପିଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ । ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍‍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ରରେ। ଆଉ ଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଓଡ଼ିଶା ଆଣିଥିଲା।  ପରେ ଏମାନେ ସବୁ ପୁଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ରାକେଟର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବାରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ପୁଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି।

ଏହି ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସରେ ଏସ୍‍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଛି ବେଆଇନ କାରବାର ହୋଇଛି। ଆଉ ଏ କାରବାର ହେଉଛି ଚାକିରି ଫିକ୍ସିଂ।

ଏ ଚାକିରି ଫିକ୍ସିଂ କେବଳ ପୁଲିସ ବିଭାଗରେ ନୁହେଁ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମୟ ସମୟରେ ବାହାରିଥିବା ଏଏସ୍‍ଓ ପଦବୀ ଲାଗି ମଧ୍‍ୟ ଆପଣା ଯାଇଛି। ନିକଟରେ  ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଏକ ଏଏସ୍‍ଓ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କାରବାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାର ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରାଗଲା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଜେନ୍ସୀଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପର୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ।

ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି, ପୁଲିସ ଏସ୍‍ଆଇ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ୯୨୦ଟି ପଦବୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ୫୦୦ ପାଖାପାଖ ପଦବୀ ଅଣ ସଂରକ୍ଷିତ ଓ ଏସ୍‍ଇବିସି ବର୍ଗର ରହିଥିଲା। ଆଉ ଏ ସବୁ ପଦବୀକୁ ଫିକ୍ସିଂ କରିବା ଲାଗି ଲାଗିଥିଲେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା।

ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣି ପାରୁ ନାହିଁ ନା ଏହାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଚପାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ପୁଲିସ ଜାଣତରେ ଏପରି ସ୍କାମ ହେଉଛି ତେବେ ତାହା ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଡାକୁଛି। ଆଉ ଯଦି ପୁଲିସ ଗୁଇନ୍ଦା ଏପରି କାରବାର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ପାଇଁ ଏକ ବିଫଳତା। 

Odisha Police SI Recruitment
ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ନିଯୁକ୍ତି ରାକେଟ, ଧରିଲା ଆନ୍ଧ୍ର ପୁଲିସ
