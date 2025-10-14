୨ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଅନୁମତି, ସବୁଜ ବାଣ ସହ ଆଉସବୁ ଫୋଟକା ଉପରେ ନିଷିଦ୍ଧାଦେଶ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୀପାବଳୀରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ପରିବେଶ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ନିୟମାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମାବଳୀରେ ପ୍ରଥମେ ବାଣ ଫୁଟା ସମୟକୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଘଣ୍ଟାରେ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଛି। ପୁଣି ସୁପ୍ରିମେକାର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଆଖିରେ ରଖି କେବଳ ସବୁଜ ବାଣକୁ ଫୁଟାଇବା ଲାଗି ଅନୁମତି ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ସବୁ ବାଣ ଉପରେ ରହିଛି କଟକଣା।
ଏହି ଆଦେଶରେ ଦୀପାବଳୀକୁ ଦୀପ ଜାଳିବାରେ ସୀମିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ବାଣ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି ତେବେ ୧୨୫ ଡେସିବେଲ ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବାଣକୁ ଫୁଟାଇବା ଲାଗି କୁହାଯାଇଛି। ପୁଣି ପାର୍କ, ହସ୍ପିଟାଲ୍, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, କୋର୍ଟ, ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନର ୧୦୦ ମିଟର ପରିଧି ବାହାରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ୧୦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କୌଣସି ବାଣ ଫୁଟାଇବାରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ବାଣରେ େବାରିଅମ ଓ ଅନ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ ରାସାୟନିକ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଏସବୁ ନିୟମ ପାଳନ ନକଲେ ଓଡ଼ିଶା ବାଣ ଓ ଲାଉଡ୍ସସ୍ପିକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ।
ଦୀପାବଳୀକୁ ବାଣର ପର୍ବ ବୋଲି ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଶବ୍ଦର ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଉପର କୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ରାସ୍ତାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଆନ୍ତି। ପୁଣି ସତର୍କତା ନ ରହିଲେ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ।
ଏଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ପାଖରେ ପାଣି ବା ବାଲି ରଖନ୍ତୁ । ବାଣକୁ ହାତରେ ଧରି ଫୁଟାଇବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ନିକୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ଫୁଟି ଯାିଥିବା ବାଣକୁ ଆଉଥରେ ଫୁଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନକରିବା, ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସମୟରେ ଆଖିର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚଜଷମା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଦି ବିଷୟରେ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି।