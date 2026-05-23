Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3226957
Zee OdishaOdisha TrendingOPTCL News: ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦାରେ ବୃଦ୍ଧି, ସବୁ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍ କଲା OPTCL...

OPTCL News: ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦାରେ ବୃଦ୍ଧି, ସବୁ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍ କଲା OPTCL...

OPTCL News: ଏହା ସହିତ, ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବୈଠକ, ସମ୍ମିଳନୀ, ସେମିନାର, ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସରକାରୀ ଗସ୍ତ, ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ କିମ୍ବା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ତାଲିମ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୃଥକ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିପାରେ।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 23, 2026, 07:37 PM IST

Trending Photos

OPTCL News: ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦାରେ ବୃଦ୍ଧି, ସବୁ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍ କଲା OPTCL...

OPTCL News: (ଭୁବନେଶ୍ୱର) ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦାରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଓଡ଼ିଶା ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (OPTCL) ଏହାର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରିଛି ଏବଂ ବିନା ଅନୁମୋଦନରେ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡିବାକୁ ବାରଣ କରିଛି। ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ସର୍କୁଲାରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଅତ୍ୟଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦା ଯୋଗୁଁ ଉପୁଜିଥିବା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବଜାୟ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗୁଁ, କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ସକ୍ଷମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପୂର୍ବ ଅନୁମୋଦନ ବିନା ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରସୂତି ଛୁଟି ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କାରଣରୁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଛୁଟି ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମଞ୍ଜୁର ଛୁଟି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟିରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଏହା ସହିତ, ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବୈଠକ, ସମ୍ମିଳନୀ, ସେମିନାର, ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସରକାରୀ ଗସ୍ତ, ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ କିମ୍ବା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ତାଲିମ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୃଥକ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିପାରେ।

ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦା ରହିଛି, ଯାହା ସମ୍ଭବତଃ ତୀବ୍ର ଗ୍ରୀଷ୍ମଲହରୀ ଏବଂ କୃଷି ଏବଂ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। OPTCL ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ଉପଯୋଗୀତା ଯାହା ଉଚ୍ଚ-ଭୋଲଟେଜ ପାୱାର ଗ୍ରୀଡକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ ସେବାରେ କୌଣସି ବାଧା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।

Also Read: Rajya Sabha Election: ୨୬ ଟି ସିଟ୍ ରେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ କେମିତି ରହିବ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା...ଜାଣନ୍ତୁ

Also Read: Rahu Gochar 2026: ରାହୁ ଚଳନରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏହିସବୁ ରାଶି...ଧନସମ୍ପତ୍ତିରେ ରହିବନି ଅଭାବ !

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

OPTCL News
OPTCL News: ବିଦ୍ୟୁତ ଚାହିଦାରେ ବୃଦ୍ଧି, ସବୁ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ୍ କଲା OPTCL..
crime news
Crime News: ହତ୍ୟା ଓ ଘରପୋଡ଼ି ମାମଲାରେ ୧୯ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ
National Rozgar Mela
National Rozgar Mela: ୧୮୬ ଜଣ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ
cheetah helicopter crash
Cheetah Helicopter Crash: ଲେହ ଚପର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ୩ ସେନା ଅଧିକାରୀ
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ମନଇଚ୍ଛା ବଦଳି ଉପରେ ରୋକ୍‌ ଲଗାଇବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ