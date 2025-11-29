ରାଜ୍ୟରେ ୨୦ ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ଠିକା

Advertisement
Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Nov 29, 2025, 08:25 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍କୁଲ୍‍ ସରକାରୀ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ଠିକା। ଏପରି ଏକ ବିକଳ ଚିତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସ୍କୁଲ୍‍ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସ୍କୁଲ୍‍ ଗୁଡ଼ିକରେ ୨୦ ହଜାର ୪୨୪ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜୁନିୟର ଶିକ୍ଷକ ୧୮୩୧ ଜଣ ହୋଇଥିବାବେଳେ, କନିଷ୍ଠ ସ୍କେମାଟିକ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ୧୩୧୦୯, ଏବଂ ଗଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି  ୧୧୧୦। ପୁଣି ପିଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ୪୪୨୪।

ବିଧାନସଭାରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ରକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଇ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେନ୍ଦୁଝରରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୪୬୨ ଶିକ୍ଷକ ଠିକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ  ଗଞ୍ଜାମରେ  ୧୪୫୪, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ୧୧୯୭, କଟକରେ ୧୧୯୧, ଜୟପୁରରେ ୧୧୪୫, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ୧୧୨୯, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ୧୧୨୯ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ୧୧୭୨ ଶିକ୍ଷକ  ଏଥିରେ ସାମିଲ।  ଏସବୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସାମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା   ଯୋଜନାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଏହି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ୍‍ରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ତୁଲାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ନା ଦରମା ପାଆନ୍ତି ନା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା। ପୁଣି ବଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେବାନେ ନିଜର ଦାବି ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ବିକ୍ଷୋଭ, ଧାରଣା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ପାଠପଢ଼ା କିପରି ହୁଏ ତାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍‍ ଜାଣିଶୁଣି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରକୁ ପରାହତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ।

