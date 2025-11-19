ବଢ଼ିବ ସ୍ଥାନୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କ୍ଷତିପୂରଣ: ସାପକାମୁଡ଼ା ପାଇଁ ୧୦ ଲକ୍ଷ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଜ୍ରପାତ ହେଉ ବା ସାପ କାମୁଡ଼ା ଅଥବା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ପରି ସ୍ଥାନୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକ ଲାଗି କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହିକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଆଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ।
ବଜ୍ରପାତ ହେଉ ବା ସାପ କାମୁଡ଼ା ଅଥବା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଏପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି କ୍ରମରେ ଏସବୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରିଲିଫ୍ କୋଡ୍ ଅନୁସାରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ନାହିଁ।
ଆଜି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବୁଧବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ।
ସାପ କାମୁଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉଛି। ନିକଟରେ ଏକ ମାମଲାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏହି ରାଶିକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।