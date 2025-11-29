ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ୨୫ଥର ଭେଟିଲେ ବି କାମ ହେଉନି!

Advertisement
ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅସହାୟକତା ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ପୁଣି ବିଧାନସଭା ଭିତରେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ନିଜ ଦଳର ବିଧାୟକ ଏହାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ବି କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରି ବିଫଳ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସିମୁଳିଆର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା। ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଏହି କ୍ଷୋଭ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Nov 29, 2025, 08:22 PM IST
  •  ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାଳରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ବିଜେପି ସଦସ୍ୟ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ନିଜର ବହୁ ପୁରୁଣା ଦାବିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ଅନନ୍ତପୁର-ସୋର-କୁପାରି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ୫୦ ଥର କହିଲେଣି । ସେହି ରାସ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦେଖା ପାଉନାହାନ୍ତି । ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖାଁ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅସହାୟକତା ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ପୁଣି ବିଧାନସଭା ଭିତରେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ନିଜ ଦଳର ବିଧାୟକ ଏହାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ବି କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରି ବିଫଳ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସିମୁଳିଆର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା। ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଏହି କ୍ଷୋଭ ଏବଂ ନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ନେଇ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ବଡ଼ ହାସ୍ୟରୋଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

 ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାଳରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ବିଜେପି ସଦସ୍ୟ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ନିଜର ବହୁ ପୁରୁଣା ଦାବିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ଅନନ୍ତପୁର-ସୋର-କୁପାରି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ୫୦ ଥର କହିଲେଣି । ସେହି ରାସ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦେଖା ପାଉନାହାନ୍ତି । ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖାଁ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ।

ଉତ୍ତରରେ ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କ କ୍ଷୋଭକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଆଉ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ରାସ୍ତାପାଇଁ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ ଅତି କମ୍‍ରେ ୨୫ ଥର କହିଲେଣି ।  ପରୋକ୍ଷରେ ଏ ରାସ୍ତା ହୋଇ ପାରି ନଥିବା ବି କହିଥିଲା। ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିଲାଗି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସରକାର ତତ୍ପର ରହିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାକାମ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ସରିଛି । ରାଜିନାମା ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି । ରାସ୍ତାର ମରାମତି କରାଯାଉଛି । ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ଗୃହରେ ହାସ୍ୟରୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।

