ବଦଳିଲା ରାଜଭବନ ନାଁ, ଏବେ ଲୋକଭବନ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଭବନ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Dec 01, 2025, 08:35 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସରକାରୀ ଆବାସ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏଣିକି ରାଜଭବନ ନୁହେଁ ଲୋକଭବନ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଏହି ନାମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଓପବିନେଶିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ସେତେବେଳର ନାମକୁ ବଦଳାଇ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଶାସନକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି।

ଆଜିଠାରୁ ଏହି ନାମ ବଦଳିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି। ସୋଶାଲ୍‍ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍‍ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇ ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି, ‘ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ  ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏବଂ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସୁଗମତା ଏବଂ ଏକ ଦୃଢ଼ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସଂଯୋଗ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରେ। ଲୋକଭବନ ଏବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିମୂଳକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଯାହା ଶାସନରେ ଗଭୀର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଗଠନ ପାଇଁ ଆମର ସଂକଳ୍ପକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ମାନୀତ’।

ଏହାକୁ ଏ ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି।  

କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଆବାସକୁ ଲୋକଭବନରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି। ଏହିକ୍ରମରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ତ୍ରିପୁରା, କେରଳ ରାଜବନକୁ ଏହି ନୂଆ ନାମରେ ଆଜିଠାରୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପ ରାଜ୍ୟପାଳ ରହନ୍ତି ସେଠାରେ ରାନିବାସକୁ ଲୋକ ନିବାସରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ଲଦାଖର ରାଜନିବାସକୁ ଏହି ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି।

ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇଟି ରାଜଭବନ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ। ଏହି ଦୁଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଭବନକୁ ଏବେ ଲୋକଭବନ ଭାବେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି।

