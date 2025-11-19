ରଣଜୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୟ ଆରମ୍ଭ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ରଣ୍ଜୀ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଆଜିଠାରୁ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଚଳିତ ସିଜିନ୍ର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ନିଜର ମଜଭୁତିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଏହା କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆତ୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଓଡ଼ିଶା ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୭ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱରର କିଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବିପକ୍ଷରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଖେଳୁଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ୨୯୯ ରନ୍ର ବିଶାଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି।
ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ୪୬୫ ରନ୍ର ବଡ଼ ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ପିଛା କରି ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୧୬୫ ରନ୍ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବୋଲିଂରେ ଗୋବିନ୍ଦ ପୋଦ୍ଦାର ସର୍ବାଧିକ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ବାଦଲ ବିଶ୍ୱାଳ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ।
ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସ୍ୱସ୍ତିକ୍ ସାମଲ ୧୬୯ ରନ୍ ଓ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି ୧୩୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ୨୬୧ ରନ୍ର ପାର୍ଟନରଶିପ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ସ୍ୱସ୍ତିକଙ୍କୁ ‘ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍’ ଆଖ୍ୟା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୧୧୪ ରନ୍ର ଅଗ୍ରଣୀ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ୩୫୦/୫ ସ୍କୋରରେ ଘୋଷଣା କରି ନାଗାଲାଣ୍ଡ ସମ୍ମୁଖରେ ୪୬୫ ରନ୍ର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ଶେଷ ଦିନରେ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରି ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ଚଳିତ ସିଜନରେ ନିଜର ବିଜୟ ଖାତା ଖୋଲିଛି।