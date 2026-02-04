Odisha News:ଏଣିକି WhatsAppରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ସେବା ଯୋଗାଇବ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ

Advertisement
Odisha News: ଜମି ଜମା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଉ ଦୈଡିବାକୁ ପଡିବନି ତହସିଲ୍ ଅଫିସ୍। ଏଣିକି ଓ୍ବାର୍ଟସପ୍ ରେ ମିଳିବ ରାଜସ୍ବ ସେବା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ସହଜ ସେବା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Feb 04, 2026, 06:25 PM IST

ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍-ଭିତ୍ତିକ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ନାଗରିକମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜମି ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଯାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରାଯିବ।ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦୁର୍ନୀତି ହ୍ରାସ କରିବା ସହ  ଲୋକଙ୍କୁ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନଯାଇ ସେବା ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ନ ହେଲେ କିମ୍ବା ଦୁର୍ନୀତିର କୌଣସି ଉଦାହରଣ ମିଳିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଗରିକମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସାରା ୫୫ଟି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ କରାଯିବ।

ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ, ଗତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚରେ,ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମେଟା ସହିତ ସହଭାଗୀ ହୋଇ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବାର ସୁଗମ ବିତରଣ ପାଇଁ ଏକ ଏକୀକୃତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟବଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଚାଟବଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ,ନାଗରିକମାନେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଏବଂ ସାର ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ଏବଂ ଜାତୀୟ ପରିବାର ଲାଭ ଯୋଜନା ସମେତ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଇବା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ସେବା ପାଇପାରିବେ।

