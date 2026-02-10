Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3104759
Zee OdishaOdisha TrendingOdisha News: ଯିଏ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବ ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ

Odisha News: 'ଯିଏ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବ ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ'

Odisha News: ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୃତିବଦ୍ଧ।

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Feb 10, 2026, 05:10 PM IST

Trending Photos

Odisha News: 'ଯିଏ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବ ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ'

Odisha News: ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୃତିବଦ୍ଧ।

"ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ପାଉଛି। କେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନାଗରିକମାନେ କେବେବି ସେମାନଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଜଣାଇବାକୁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ସତର୍କ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂଜାରୀ।

ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ପୂଜାରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଞ୍ଚ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମସ୍ୟା। ବିଭାଗ ଦାଗି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଓଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ALSO READ: Odisha Weather Update: କମୁଛି ଶୀତ, ବଢୁଛି ତାତି!

ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଭିଆଇପି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ। "ପ୍ରକୃତରେ, ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ମୁଖ୍ୟ। ଯେକୌଣସି ନାଗରିକ କିମ୍ବା ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଚେୟାର ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତଥାପି, ଦୁର୍ନୀତି ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସଂସ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ସଂସ୍କାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସାଧୁତା ଆଧାରରେ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ।ମୋବାଇଲ ଆପ ମାଧ୍ୟରେ ଜମି କିଣାବିକା ଆବେଦନ ସହ ରେଜିଷ୍ଟର ସେଲଡିଡ୍ ମୋବାଇଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି  କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: 'ଯିଏ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବ ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ'
manipur news
Manipur News: ମଣିପୁରରେ ପୁଣି ଉତ୍ତେଜନା, ୫ ଦିନ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ବନ୍ଦ
Odisha Weather Update
Odisha Weather Update: କମୁଛି ଶୀତ, ବଢୁଛି ତାତି!
CM Yuva Yojana
CM Yuva Yojana: ୨୧ ରୁ ୪୦ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର...ସିଏମ ୟୁବା ଯୋଜନାରେ ମିଳିବ ଏସବୁ
top 10 news today
Top 10 News Today:ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଗଡ଼ିଲା ୨୫୦ ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ,ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ଦରମା ସ